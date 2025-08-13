La Spezia, donna uccisa dall'ex marito. L'uomo si è costituito

Orrore alla Spezia dove si è consumato l'ennesimo tragico femminicidio. Questa volta il colpevole è un uomo di 57 anni, ex marito della vittima. La donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate stamattina alle 11 alla Spezia dall'ex coniuge, 57 anni, che l'ha raggiunta nell'abitazione dove la donna lavorava. Dopo averla colpita con tre coltellate, risultate tutte mortali, l'uomo è scappato. Alla fine di una fuga durata solo qualche ora si è costituito ai carabinieri di Ceparana. Ora l'uomo si trova nella caserma dei carabinieri.

Il teatro del femminicidio è stato un appartamento di via Genova, al civico 564, a La Spezia dove la vittima stava lavorando. La donna, collaboratrice domestica, era occupata nelle pulizie della villa quando è stata raggiunta dall’ex marito. Con lei era presente anche la proprietaria dell’immobile. Si tratta di un 57enne italiano che, riferisce La Presse, potrebbe aver aggredito l’ex moglie dopo un diverbio. L’uomo, residente in zona, era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento.

Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha subito chiamato aiuto. Sul posto i carabinieri della Spezia e l'ambulanza. I paramedici hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Tutti i soccorsi intervenuti, quindi, sono risultati vani. La fuga dell'omicida si è interrotta a Ceparana dove l'uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito. Appena qualche ora dopo il femminicidio, quindi, il killer si è costituito.

Si è recato presso la stazione dei carabinieri di Ceparana, nello spezzino, raccontando quanto successo L'uomo si trova attualmente nella caserma dei carabinieri in attesa del magistrato di turno. La salma della donna è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale della Spezia.