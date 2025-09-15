Fermato col taser, 41enne muore in ospedale: indagini in corso

Un 41enne è deceduto dopo essere stato fermato con il taser dalla polizia. È accaduto nella frazione di Massenzatico (Reggio Emilia), dove l'uomo, ben noto alle autorità e pluripregiudicato, ha dato in escandescenze. Non riuscendo a fermarlo in altro modo, gli agenti sono stati costretti a impiegare la pistola elettrica.

Subito dopo il malore sono stati chiamati i soccorsi e il 41enne è stato accompagnato in ospedale dove, purtroppo, è deceduto. Sono in corso indagini, da parte della stessa polizia e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia: dovranno essere accertate le cause della morte.

Articolo in aggiornamento