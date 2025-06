Fiera Milano, appalto da 30,7 milioni per le Olimpiadi invernali

Ascolta ora 00:00 00:00

Fiera Milano Spa si è aggiudicata la consultation indetta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per l’appalto dei servizi relativi alla progettazione, gestione operativa e dismissione delle infrastrutture temporanee che saranno ospitate presso il quartiere fieristico di Rho in occasione degli eventi sportivi di pattinaggio di velocità e hockey sul ghiaccio. Gli interventi interesseranno in particolare i padiglioni 13 e 15, sede delle competizioni di speed skating, e i padiglioni 22 e 24, dedicati ai tornei di hockey su ghiaccio. Il valore complessivo del contratto è pari a circa 30,7 milioni di euro.

Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto un Interim Agreement vincolante, per regolare la prima fase esecutiva delle attività che troveranno la propria disciplina nel contratto definitivo di appalto che è attualmente in fase di definizione. Le attività comprendono interventi infrastrutturali temporanei finalizzati a garantire la piena funzionalità degli spazi destinati alle competizioni sportive del Milano Ice Park (Milano Speed Skating Stadium & Milano Rho Ice Hockey Arena). L’esecuzione delle attività inizierà nel corso del secondo semestre 2025 e si concluderà nel primo semestre 2026.

Queste le principali opere previste. Allestimenti modulari e scenotecnici: installazione di strutture interne ed esterne dedicate alla configurazione funzionale degli spazi gara; tribune e strutture di supporto per il pubblico: realizzate tramite impalcati e sistemi di scaffalatura in grado di ospitare spettatori, delegazioni e team tecnici; moduli prefabbricati e cabine operative: spogliatoi, aree staff, locali tecnici e sale operative temporanee a servizio delle competizioni; tensostrutture e coperture: per la protezione e la copertura di aree di accesso, supporto logistico, hospitality e aree media; recinzioni e barriere di sicurezza: dispositivi di delimitazione, canalizzazione dei flussi e controllo accessi in linea con gli standard di sicurezza olimpici; sistemi impiantistici provvisori: impianti idrici, antincendio, cucine mobili, cablaggi e infrastrutture tecniche essenziali per il funzionamento dei siti; apparati tecnici e macchinari operativi: dotazioni meccaniche e attrezzature per le fasi di montaggio e smontaggio.

L’allocazione temporale dei ricavi e i relativi impatti sui risultati economico-finanziari, saranno determinati successivamente sulla base delle valutazioni effettuate secondo i principi contabili applicabili. “Completate tali valutazioni sarà possibile determinare gli eventuali impatti della commessa sulle previsioni di guidance da ultimo comunicate in data 13 maggio 2025 - spiega Fiera Milano in una nota -. Si precisa che tali impatti sarebbero addizionali rispetto a quelli già previsti nell’ambito dei contratti di messa a disposizione degli spazi del quartiere fieristico di Rho – per ospitare le competizioni di speed skating e hockey su ghiaccio – e del centro congressuale Allianz MiCo, che accoglierà i media italiani e internazionali per l’intera durata dei Giochi.

“L’affidamento del progetto da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’affidabilità, delle competenze tecniche progettuali ed allestitive, della capacità di erogare servizi di eccellenza oltre ad un’indiscutibile solidità organizzativa di Fiera Milano nella gestione di progetti complessi e di rilevanza strategica - sia sottolinea ancora nella nota -. Il coinvolgimento nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 rafforza significativamente il posizionamento del Gruppo come partner di riferimento per i grandi eventi internazionali e conferma il ruolo di Fiera Milano quale infrastruttura al servizio del Paese.

La partecipazione a un evento di tale portata consente inoltre di promuovere valori condivisi quali eccellenza, inclusione, rispetto, impegno e sostenibilità, ampliando al contempo la capacità di dialogo con nuove community e rafforzando il legame con il territorio”.