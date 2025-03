Finisce il Ramadan e i pro Pal ne approfittano per bruciare la foto di Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Eid Al Fitr istituzionale a Torino, dove la comunità musulmana ha festeggiato la fine del Ramadan al Parco Dora con il sindaco Stefano Lo Russo, che è intervenuto anche dal palco. " Eid Mubarak! A tutte le torinesi e a tutti i torinesi di fede islamica, i miei migliori auguri in questa giornata di festa ", ha scritto poi il sindaco dai social. Alla fine della preghiera centinaia di persone hanno inscenato un corteo per la Palestina portando bandieroni, è stato acceso qualche fumogeno, sono stati scanditi i soliti cori contro Israele e si sono registrate anche tensioni con le forze dell'ordine. Nel marasma, sono state bruciate anche le foto istituzionali del presidente Giorgia Meloni. A fuoco anche la foto di Ursula von der Leyen. A creare problemi di ordine pubblico sono sempre i soliti gruppi di violenti, che in questa occasione hanno sfruttato l'assembramento del Ramadan per creare disordini.

Il corteo, ovviamente, non era previsto e tanto meno autorizzato e la strumentalizzazione della manifestazione diventa tanto più problematica quando il sindaco della città presenzia all'evento. I gruppi di antagonisti, inclusi i ben noti centri sociali torinesi, hanno approfittato del fatto che ma manifestazione fosse aperta a tutti per intervenire e generare una situazione di difficile controllo. Poi, trovandosi lì. molti esponenti della comunità islamica torinese si sono uniti agli antagonisti, che organizzati di tutto punto con camion, bandiere e casse per l'amplificazione, hanno dato vita al corto. Non erano più di 600 stando alle stime ufficiali, quindi un numero piuttosto esiguo rispetto al bacino che solitamente si muove e rispetto al movimenro degi antagonisti torinesi. Ma si sa, con le belle giornate c'è di meglio che stare in città.

Al termine del corteo per la Palestina, un gruppo di antagonisti si è staccato e ha dato vita a una seconda manifestazione contro il Cpr cittadino da poco riaperto. La manifestazione è stata organizzata dagoli anarchici e dal centro sociale Gabrio.

I cpr si chiudono col fuoco, si chiudono una volta, si chiudono di nuovo

Mentre gli antagonisti si trovavano davanti alla struttura, hanno effettuato un lancio di palline da tennis dentro la struttura, costringendo gli agenti in tenuta antisommossa a schierarsi a tutela del Cpr, anche perché è stato effettuato anche un lancio di petardi. "", ha gridato uno dei manifestanti al microfono.