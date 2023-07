Finsero malore per un "passaggio" in ambulanza: denunciati i due tiktoker

È finita con una denuncia la messa in scena dei due tiktoker che avevano costretto un'ambulanza a raggiungerli nelle campagne di romagnole fingendo un malore, perché non trovavano i mezzi per tornare in città. I due ragazzi di origine magrebina hanno filmato la loro "impresa" e hanno quindi postato tutto sui social come se fosse un vanto, anche perché pare che fosse proprio questo il fine ultimo della loro azione. Ma quando il video ha cominciato a circolare veramente, centrando il loro obiettivo, sono iniziati i guai per i due aspiranti influencer, che ora dovranno fare fronte a una denuncia.

Per loro, infatti, l'accusa è di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. I due giovani, che vivono a Milano e hanno 19 e 20, hanno iniziato la ripresa fin dall'inizio della telefonata al 118, quando uno dei due ha chiamato i soccorsi sostenendo che l'amico fosse svenuto e necessitavano di un intervento medico. " Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione ", esordisce uno dei due. Alla fine, il ragazzo che ha parlato al telefono conclude: " Viene l'ambulanza qua a prenderci, chi ha voglia di tornare a Riccione a piedi ".

La telefonata è partita da Coriano, un comune dell'entroterra romagnolo ed è qui che il personale sanitario ha prestato soccorso per il finto malore. Eseguendo correttamente tutte le procedure previste per i casi come quello segnalato dal giovane, il personale del 118 ha caricato sull'ambulanza i due e li ha portati a Riccione, dove effettivamente volevano arrivare. Dopo aver proceduto all'analisi dell'account "TikTok" del presunto autore del video in questione, i carabinieri hanno approfondito le analisi indirizzandole ai profili di altri social collegati al primo, per poi procedere ad acquisire sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai ragazzi.