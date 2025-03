Truffata la moglie di Vanzina: gioielli e diamanti rubati dai finti carabinieri

Il regista Enrico Vanzina insieme alla moglie Federica Burger

Si erano finti carabinieri facendosi poi consegnare i gioielli dalla moglie del regista e sceneggiatore Enrico Vanzina. Una truffa andata in scena venerdì 14 marzo, che ha portato avanti un copione ben noto che ha creato tante vittime.

Cosa è successo

La Burger, 85 anni di origini tedesche, si trovava nella sua casa in via Fontanella Borghese quando ha ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri che hanno invitato a presentarsi in caserma per un incidente che avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia. Chi ha chiamato ha fatto in modo che la vittima restasse sola in casa ad attendere il truffatore che, poco più tardi, le avrebbe portato via gioielli e diamanti custoditi nella cassaforte.

A rispondere al cellulare era stato infatti il domestico che è stato convinto ad abbandonare l'abitazione per gli accertamenti necessari dopo che la macchina della Burger era stata presumibilmente coinvolta in un reato. L'uomo ha così lasciato sola l'85enne nella sua casa. Poi la donna è stata ricontattata in un secondo momento, dallo stesso carabiniere, che le ha detto che un militare si sarebbe presentato a casa sua. Al suo arrivo la Berger ha aperto la cassaforte e l'uomo ha portato via diamanti e altri gioielli il cui valore non è stato reso noto.

La truffa

Quando la donna si è resa conto della truffa era purtroppo ormai troppo tardi e a quel punto non ha potuto fare altro che recarsi dai veri carabinieri per sporgere denuncia.

È stato un episodio increscioso. Non ho altro da dire. Se non che se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi

I militari dell'Arma che hanno aperto un'indagine e sono ora sulle tracce dei truffatori. "" è stato il commento del regista Enrico Vanzina, sposato con la donna da oltre 30 anni.