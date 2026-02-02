Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |La novità

Fontana di Trevi, da oggi diventa a pagamento: ecco cosa c'è da sapere

A partire dal 2 febbraio, la celebre Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti: gli orari e le modalità per acquistare i biglietti

Fontana di Trevi, da oggi diventa a pagamento: ecco cosa c'è da sapere
00:00 00:00

A partire dalla giornata di oggi - lunedì 2 febbraio - la Fontana di Trevi, uno degli inestimabili gioielli di Roma, diventa a pagamento. Chiaramente il biglietto, che ha un costo di 2 euro, sarà richiesto ai visitatori che non sono residenti a Roma, o nella provincia. Si tratta dunque di una modalità applicata ai soli turisti.

La decisione è stata presa dal Comune di Roma, che sta cercando un modo per gestire i flussi turistici ormai insostenibili e tutelare il monumento, spesso oggetto di comportamenti inaccettabili da parte di una certa categoria di visitatori. Da adesso in poi, chi vorrà avvicinarsi alla fontana dovrà mettersi in fila e aspettare fino a quando non gli sarà consentito accedere all’interno della recinzione che conduce al monumento. Si accede da via della Stamperia.

A coordinare i flussi ci sarà del personale addetto. La speranza è che questo massiccio controllo degli ingressi riduca la congestione (si parla di almeno 30mila visite al giorno), le situazioni di pericolo e anche l'attività dei borseggiatori. Inoltre, e non è cosa da trascurare, l'introduzione del biglietto porterà a un incasso di circa 6,5 milioni di euro all'anno. È importante ricordare che il pagamento riguarda esclusivamente l'area dell'invaso, mentre la piazza resta accessibile.

Ma quando sarà possibile visitare la Fontana di Trevi? Gli accessi sono permessi il lunedì e il venerdì seguendo l'orario 11.30 – 22.00. Nei restanti giorni della settimana, invece, verrà seguito l'orario 9.00 – 22.00. Il costo, come abbiamo detto, è di 2 euro a persona. Il ticket può essere acquistato online sul sito ufficiale su piattaforma Vivaticket, presso i Musei Civici, i Tourist Infopoint o direttamente all'ingresso del monumento, ma si potrà pagare soltanto con la carta.

Il biglietto è richiesto a tutti i non residenti a Roma o provincia. Sono esenti solo i bambini fino ai sei anni, le guide turistiche e le persone soggette a disabilità (incluso anche il loro accompagnatore).

Si tratta di una vera e propria svolta che

non è stata accolta da tutti in modo positivo. Ci sono state anche polemiche. Secondo alcuni politici, come Rachele Mussolini, si tratta di un'operazione in assoluta controtendenza rispetto ad altre Capitali europee.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica