Frana sui binari, stop ai treni Bari-Roma: vacanze di Pasqua a rischio

Italia completamente divisa in due a causa di una frana sui binari della tratta Foggia Benevento. E di conseguenza tante criticità per i viaggiatori, con le vacanze di Pasqua a rischio. Il tratto colpito è quello fra Ariano Irpino e Benevento, ormai da tre giorni - per l'esattezza dalle 15 di martedì 12 marzo - non è più possibile sfruttare il percorso. Un disagio tutt'altro che di poco conto: per un mese stop ai treni sulla Bari-Roma, con ripercussioni significative sui trasporti (e sulle tasche degli italiani).

Come riportato dal Corriere della Sera, serviranno almeno trenta giorni per cercare di ricucire la voragine e ripristinare la normalità. Stop alla circolazione necessario per consentire i lavori, già partiti nelle scorse ore: dopo la rimozione dei detriti, è prevista la demolizione e la ricostruzione di uno dei pozzi di areazione, nonché il ripristino della galleria danneggiata dalla frana. Le criticità sono state registrate fin da subito, con cancellazioni e ritardi a partire dai treni a lunga percorrenza, ossia Alta Velocità e Intercity.

Rfi ha messo a disposizione dei viaggiatori dei bus sostitutivi, ma c’è da tenere conto dei ritardi significativi, considerando la notevole differenza dei tempi di percorrenza a seconda del traffico stradale. La Rete Ferroviaria ha poi previsto l’opzione di cancellare o riprogrammare il viaggio, ma c’è un dettaglio di cui tenere conto: i biglietti per il weekend di Pasqua non sono disponibili. Come anticipato, si tratta di un bel problema anche per il portafoglio degli italiani: i prezzi degli aerei sono alle stesse, con picchi da quasi 900 euro.