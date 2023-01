Dal Friuli alla Sicilia, ecco chi sono i primi nati del 2023

Come tradizione, il primo gennaio parte la gara per decretare il primo nato dell'anno. Sono tantissimi i bambini che vedono la luce nei primi secondi dopo la mezzanotte e da nord a sud in molti rivendicano quello che è una sorta di primato benaugurale per il nuovo anno. Anche quest'anno non ha fatto eccezione e dagli ospedali e dalle cliniche arrivano i comunicati sui primi nati dell'anno.

A Roma, Chiara e Giulia sono nate esattamente a mezzanotte e un secondo dopo di loro ha visto la luce Filippo. Tutti e tre sono nati nelle tre sale parto della clinica Santa Famiglia a Roma, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia. " Le tre nascite in contemporanea di Chiara, Giulia e Filippo segnano forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa? Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per i loro piccoli, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento ", ha commentato la direttrice della casa di cura Santa Famiglia, Donatella Possemato.