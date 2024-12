La fuga, i semafori rossi e il contromano: in un video la perdita del casco di Ramy

Il casco di Ramy, a terra dopo due dossi presi a folle velocità durante la fuga

Ascolta ora 00:00 00:00

Esiste un nuovo video sull'inseguimento di Ramy Elgaml, registrato dalla dashcam di una delle gazzelle dei carabinieri, che la notte tra il 23 e il 24 novembre erano impegnate nell tentativo di fermare lo scooter in fuga. È stato mostrato in esclusiva ieri sera durante la trasmissione "Dritto e Rovescio", in onda su Rete 4 e condotta da Paolo Del Debbio. La macchina che ha registrato non è quella poi coinvolta nel successivo incidente e, infatti questa vettura dopo qualche km di inseguimento perde di vista lo scooter, che si infila in una strada laterale e viene poi intercettato dall'altra gazzella.

Dura in tutto 8 km la fuga dello scooter al bordo del quale, come passeggero, viaggiava Ramy. Una fuga folle, quella registrata nelle immagini della dashcam, in cui si vede il conducente guidare lungo le strade del centro di Milano, bruciando i semafori rossi, facendo lo slalom tra le macchine ignare di quanto stesse accadendo, tra sorpassi a destra, strade imboccate contromano e curve pericolose. Sono stati diversi gli incidenti rischiati durante la fuga dello scooter ed è proprio mentre il motorino correva all'impazzata tra le macchine che la dashcam ha registrato la perdita del casco da parte di Ramy. Probabilmente è il sobbalzo di due dossi presi a folle velocità, che fanno sobbalzare Ramy, a far perdere il casco, forse non allacciato nel modo corretto. Il conducente non si ferma, continua a guidare tra le auto per seminare i carabinieri, finché avviene l'inevitabile.

Per ragioni ancora da accertare perde il controllo dello scooter e Ramy muore. " Durante l'inseguimento speravo di riuscire a fermarmi o rallentare per permettere a Ramy di scendere. Non mi sono mai accorto che aveva perso il casco per strada ", ha dichiarato Fares Bouzidi, il 22enne tunisino che guidava il TMax, al gip che lo ha interrogato per la convalida degli arresti. Ora lui è agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È iscritto nel registro degli indagati, insieme all carabiniere che guidava l'auto, per omicidio stradale. " Sono scappato non da un alt, a me nessuno mi ha intimato di fermarmi, io ho incrociato la macchina dei carabinieri e avevo paura perché non avevo la patente di guida, quindi sono scappato ", ha detto Fares, negando di aver forzato un posto di blocco dell'Arma.

Avevo quest'ansia che mi fermassero perché non avevo la patente, poi è successo quello che è successo: sono stato urtato da dietro dalla macchina dei carabinieri

", ha detto ancora. La sua versione dovrà esser accertata in corso di indagine.