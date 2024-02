Funerali Vittorio Emanuele di Savoia, la cerimonia nel Duomo di Torino

Oggi a Torino l'ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia. Il feretro del figlio dell'ultimo re d'Italia, morto lo scorso 3 febbraio all'età di 86 anni, ha fatto ingresso nel Duomo cittadino, avvolto dal drappo rosso con lo stemma di Casa Savoia e sotto la bandiera del Regno d'Italia, seguito poi da un cuscino con il Collare dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. La salma è stata accompagnata dal figlio Emanuele Filiberto, al suo fianco la vedova Marina Doria, la moglie Clotilde Courau e le figlie Vittoria e Luisa e la sorella maggiore di Vittorio Emanuele Maria Pia di Savoia. La famiglia reale ha preso posto sul lato sinistro del Duomo, sul lato opposto invece i capi di Stato, i membri delle Case Reali e le autorità.

Numerose le autorità nazionali e internazionali presenti ai funerali di Vittorio Emanuele di Savoia. Il Principe Alberto II di Monaco, la Regina emerita Sofia di Spagna, il Granduca Henri del Lussemburgo, i Principi Astrid e Lorenz del Belgio, l'Arciduca Martino di Asburgo, il Principe Leka di Albania, Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il Granduca George di Russia, il Principe Jean Christophe Bonaparte, i Principi d’Orleans conti di Parigi, i Principi di Borbone Parma, i Principi di Serbia, il Principe Reale di Arabia Saudita, il Principe del Portogallo della famiglia reale Braganza. Nessun rappresentante della famiglia reale inglese dei Windsor, ma Buckingham Palace ha inviato una lettera di condoglianze "molto affettuosa" secondo fonti vicine ai Savoia. Numerosi i rappresentanti della politica nostrana, a partire dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, l'europarlamentare della Lega Gianna Gancia, il senatore di Forza Italia Roberto Rosso e l'ex deputato europeo del Carroccio Mario Borghezio.

Accompagnata dal Coro Francesco Veniero della chiesa Santuario Madonna del Pilone di Torino, la funzione si è svolta in lingua italiana. Prevista solo l'omelia di Paolo de Nicolò, Gran Priore degli Ordini Dinastici della Real Casa: niente discorsi o saluti. Il Duomo di Torino è stato decorato con composizioni floreali che richiamano colori e simboli di Casa Savoia, mentre all'esterno della cattedrale sono stati allestiti due maxi schermi. Tante, tantissime persone presenti - quasi duecento - per onorare la memoria storica e l'affetto verso casa Savoia, come del resto già accaduto presso la camera ardente allestita per Vittorio Emanuele nella chiesa di Sant'Uberto a Venaria.