Gad Lerner e quel fango contro Giorgia Meloni: "Ecco cosa spera che accada"

Nuova dose di veleno di Gad Lerner nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervenuto come ospite durante la trasmissione Otto e e mezzo, il giornalista non ha perso occasione per attaccare il premier, uscendosene con parole davvero pesanti.

L'argomento trattato era chiaramente la tesissima situazione internazionale: ossia la guerra in Medio Oriente, lo scontro fra Israele e la Flotilla, e gli scioperi annunciati in Italia. Secondo Lerner, la Meloni starebbe sperando in qualcosa di eclatante, specie per quanto riguarda gli scioperi annunciati dai sindacati. Lerner arriva addirittura a tirare in ballo Charlie Kirk nel suo parlare di gesti estremi. "Dalla mia impressione, che è anche il mio timore, è che Giorgia Meloni stia cercando l'incidente. Mi era già venuto il dubbio quando ha italianizzato l'omicidio politico negli Stati Uniti di Charlie Kirk e in quel modo drammatizzandolo. Lei spera che qualcuno cada nella tentazione del gesto sconsiderato domani alle manifestazioni per Gaza. E sfodera una ironia e ci riesce bene perché sappiamo che è una grande comunicatrice" , ha dichiarato il giornalista.

Parole che hanno fatto sgranare gli occhi. Ma non finisce qui, perché Lerner ha poi aggiunto: "Ho l'impressione che dopo l'esito della Flotilla, che non ha sbagliato un tono, non ha detto una parola sbagliata contro gli è ebrei, non ha fatto una minaccia, non ha fatto un gesto violento... quasi che questo la indispettisse".

Insomma, secondo Lerner il governo starebbe cercando di delegittimare la protesta e per questa ragione sarebbe utile un gesto sconsiderato che permetterebbe di mettere al bando il movimento pro Palestina. Un movimento in continua crescita. Un'accusa pesantissima, l'ennesima stilettata del giornalista nei confronti dell'esecutivo e del presidente Meloni.

Ad essere critica nei confronti del premier è stata anche la storica, che si è espressa in favore delle piazze e definito i toni di usati da Giorgia Meloni come "incendiari".