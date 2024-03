L'annuncio di Gardaland: mille nuove assunzioni. Ecco i benefit

Mille nuove assunzioni stagionali da attivare entro l’estate e una serie di benefit aggiuntivi per i dipendenti che animeranno le attrazioni: il piano assunzioni annunciato da Gardaland in vista della riapertura fissata il 23 marzo ha numeri importanti e coinvolgerà appunto 1.000 dipendenti. I primi 500 stagionali saranno assunti entro fine marzo e i restanti 500 a inizio giugno. La campagna di reclutamento è attiva su tutti i canali e si svolge in maniera diretta per chi ha già lavorato al parco divertimenti mentre per gli altri si passarà dai centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, scuole e università, social media e sito Gardaland Resort.

Le figure da assumere

Per la nuova stagione il più grande parco divertimenti d’Italia cerca tecnici e ingegneri di manutenzione oltre agli addetti alle attrazioni, alle biglietterie, ai tornelli d’ingresso, ai punti di informazione e alle vendite, passando per le figure che si occupano dell’accoglienza negli hotel, cuochi e commis di cucina, baristi e camerieri. Per Sea Life Aquarium sono ricercati “aquarist“ che si occupino di garantire il benessere degli animali presenti all’interno delle vasche e "talker", che interagiranno con gli ospiti italiani e stranieri per elargire informazioni sulla vita delle specie presenti nell’acquario. " I contratti di lavoro potranno essere full time o part time in base al settore di inserimento e alla disponibilità delle candidate e dei candidati - ha spiegato in una nota l’azienda, parte del gruppo britannico specializzato in parchi divertimento e turismo Merlin Entertainments -. I contratti stagionali avranno durata variabile prevista tra marzo e inizio novembre con possibilità di rinnovo fino a gennaio 2025, secondo il calendario di apertura del resort. Gli orari di lavoro saranno gestiti su turni di 6 giorni su 7 ".

La nuova stagione