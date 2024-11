Giambruno in tv da Del Debbio: "Avrei dovuto proteggere una donna e non l'ho fatto"

Andrea Giambruno ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio

Andrea Giambruno torna in tv e fa mea-culpa per quanto accaduto un anno fa. Rivedendo il fuori onda di Striscia la notizia " mi sono vergognato di me stesso e per questo chiedo scusa alle persone che lo hanno visto, alle persone che mi vogliono bene, alla mia famiglia che tanto ha sofferto ". Così ha dichiarato l'anchorman a Dritto e Rovescio, trasmissione nella quale ha deciso di parlare per la prima volta: l'invito di Francesca Fagnani per partecipare a Belve su Rai2 è arrivato poco più di un mese fa ma, viene spiegato, non è mai stato preso in considerazione. Incalzato da Paolo Del Debbio, poi, il giornalista Mediaset, ex compagno di Giorgia Meloni, nonché padre di sua figlia Ginevra, ha aggiunto: " C'è una donna che avrei dovuto proteggere, una famiglia che avrei dovuto proteggere, e non l'ho fatto ".

Quei fuori onda, trovati da Striscia la Notizia e mandati in onda a ottobre 2023, hanno di fatto interrotto la relazione di Giambruno con il presidente del Consiglio, che poche ore dopo il secondo filmato ha diramato una nota stampa tramite i social rendendo nota la sua separazione. Un atto dovuto da parte del premier in quella circostanza, per tutelare la bambina, la sua persona e il suo ruolo. " Rivedermi in quel fuorionda è stato un trauma, ho provato imbarazzo per me stesso. La mia vita si è sgretolata nell'arco di una notte ma spero che il peggio sia alle spalle e adesso chiedo di essere giudicato per quello che farò ", ha proseguito il giornalista, spiegando cosa è accaduto subito dopo la trasmissione.

" Ci ho messo credo due mesi a rivedere quell'estratto. La prima volta che l'ho visto non mi ci sono riconosciuto, ho provato imbarazzo per me stesso perché non sono così ", ha spiegato ancora. Quella con Del Debbio è stata la prima intervista televisiva per Giambruno dopo quanto accaduto a ottobre 2023, e anche la prima intervista in cui il giornalista ha affrontato il tema della separazione dal premier pubblicamente. " Io non sono un molestatore, attenzione a come si usano le parole.

E sono tutto fuorché maschilista: a mia figlia dirò sempre di fidarsi degli uomini e di questa società, però con occhi aperti e la testa sulle spalle", ha detto ancora, tenendo a sottolineare implicitamente che in questi mesi sono state usate parole inopportune nei sui confronti.