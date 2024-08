Maltempo, da Nord a Sud: due dispersi per una frana nel casertano

Fiume di fango a San Felice a Cancello (Ce)

Grave ondata di maltempo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, in Campania. Le zone più colpite sono state l'avellinese e il casertano, dove si registrano anche due dispersi nel comune di San Felice a Cancello a causa di una frana. Le ricerche sono in corso e i vigili del fuoco stanno procedendo anche all'evacuazione di alcune abitazioni in via precauzionale. Alcuni video che circolano mostrano le strade di San Felice a Cancello invase da fiumi di acqua e fango, capaci di trascinare qualunque cosa trovino lungo il loro cammino, comprese le auto.

Una situazione simile si è registrata nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale in provincia di Avellino, per mettere al sicuro alcuni automobilisti che sono rimasti bloccati dal maltempo. Il casello è stato temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti. Sempre nell'avellinese, nella zona di di Mugnano del Cardinale, si è verificata l'esondazione di un fiume che ha invaso la Statale 7bis e causato problemi alla circolazione nei comuni di Sirignano e Baiano.

Disagi si sono registrati anche a Roma, dove ci sono stati numerosi interventi delle squadre dei vigili del fuoco e della polizia di Roma Capitale. Il maggior numero di interventi, tutti dovuti ad allagamenti, ha interessato le zone di Torri e Tiburtino. Alcuni interventi sono state effettuati anche in via Siculiana, via di Prataporci, via Tiburtina all'altezza del Gra e via Marco Simone. Fortunatamente non si registrano danni a persone causati dagli allagamenti ma solo qualche disagio alla circolazione e cantine allagate.

All'aeroporto di Bologna per circa un'ora i voli in arrivo sono stati dirottati altrove e quelli in partenza sono stati tenuti fermi. A essere mandati negli scali di Bergamo, di Venezia e di Verona sono stati i voli provenienti da Barcellona, Londra, Valencia, Parigi, Cracovia, Bruxelles e Skopja. Allerta anche nel modenese, dove sono stati oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco.

Principalmente, le squadre di soccorso sono intervenute per alberi schiantatisi a terra e pali dell'elettricità e della linea telefonica pericolanti, che hanno richiesto anche la chiusura di strade. Le zone più colpite sono quelle dei comuni di Modena, Soliera, Carpi e della Bassa Modenese.