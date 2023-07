"Siamo coraggiose". Gravidanza fuori dall'addome, salve mamma e bimba a Torino

Gravidanza fuori dall'addome, una condizione pericolosa per gestante e nascituro, che a Torino ha trovato un lieto fine. Esistono solo 16 casi al mondo e uno di questi ha visto protagonista Nicole, madre di altri quattro figli, che si è affidata all'equipe dell'ospedale Sant'Anna del capoluogo piemontese per portare a termine la sua gravidanza. " Avevo la pancia molto bassa ", spiega la donna che ora può stringere tra le braccia la sua bambina.

" In oltre cinquant'anni sono stati descritti solo sedici eventi del genere. E non tutti hanno avuto un esito felice ", spiegano dalla Città della Salute di Torino. È un servito un grandissimo lavoro di squadra per far nascere la bambina senza complicazioni, un lavoro che ha coinvolto ginecologi, ostetriche, chirurghi, radiologi e anestesisti. La situazione appariva drammatica ai medici che hanno preso in carico la situazione della donna. In principio non sembrava potessero esserci complicazioni nel corso della gravidanza ma al quinto mese qualcosa è cambiato. " Nel giorno stabilito mi sono presentata a Torino in ospedale. Nel giro di poco tempo i sanitari si sono accorti che qualcosa non andava ", spiega la stessa donna, che a seguito di una risonanza magnetica ha scoperto di avere un'ampia ernia della parete addominale complicata dalla presenza dell'utero gravido.