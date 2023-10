Roma, incendio in un golf club: in fiamme la tribuna della Ryder Cup

A fuoco il Marco Simone Golf Club, a Guidonia, in provincia di Roma, dove la settimana scorsa si è tenuta la Ryder Cup, importante e prestigiosa manifestazione di golf. Il rogo sembra essere partito da uno dei capannoni che hanno ospitato l’evento sportivo, che in poco tempo ha coinvolto tutti i 120 metri quadrati della struttura per poi divampare anche nelle strutture adiacenti. Al momento non sembrano esserci vittime e tre squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme. La causa dell’incendio è ancora ignota e per questo sarà poi necessaria un'indagine per capire se il rogo è stato doloso o colposo. Sul posto è presente anche la polizia.

Poco dopo le 17.30 di oggi sono stati contattati i vigili del fuoco, che hanno cercato di circoscrivere le fiamme a un’unica zona grazie all’ausilio di due autobotti. Ad andare a fuoco sono state le tribune di tre piani vicine al capannone e alcuni campi da golf sono stati lambiti dal fuoco. L’incendio, però, sembra che non sia visibile solo per coloro che si trovano in loco ma anche per chi si trova a chilometri di distanza: un’alta colonna di fumo si innalza nel cielo sopra Guidonia ed è visibile anche dal grande raccordo anulare.

I video dell’incendio e della coltre di fumo sono diventati virali tra gli utenti del web suscitando lo stupore in chi si trovava sulle tribune domenica scorsa insieme a eminenti personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo, oltre che a centinaia di amanti del golf venuti anche da oltreoceano. Con la tragedia che ha colpito la struttura, sono durati poco i festeggiamenti per la vittoria dell’Europa - tutti gli atleti europei partecipano come un’unica squadra in rappresentanza del Vecchio continente - contro gli Stati Uniti, battuti per 16,5 contro 11,5, conquistando per la quindicesima volta il trofeo.