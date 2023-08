“Parola d'ordine: accoglienza”. L’assist dell'arcivescovo alle Ong

Mentre l'Italia affanna sotto il peso dell'emergenza migranti, arriva l'ennesimo assist per i migranti e per le Ong. L'Europa nei fatti si gira dall'altra parte ma predica l'accoglienza, lo stesso fa l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che invita l'Italia a farsi carico tutti migranti che lasciano l'Africa per raggiungere l'Europa. Dal palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, infatti, l'alto prelato ha dichiarato: " Le parole d'ordine oggi devono essere: accoglienza e non demonizzare gli uomini e le donne delle ong che oggi si mettono in mare per salvare altri uomini e donne non perchè hanno altri interessi ma perché custodiscono un cuore umano e non sono mercenari, trafficanti di esseri umani come a volte si dice ".

Una difesa d'ufficio per le navi delle Ong che da tempo operano in totale anarchia, tentando di ignorare i diritti di sovranità territoriale dell'Italia all'interno dei suoi confini e cercando di sostituirsi alle autorità. Pretendono di scegliere i porti in cui sbarcare, di non sottostare alle leggi italiane e di dettare legge in uno Stato indipendente. L'Italia ha un sistema di accoglienza che sta arrivando allo stallo: se ha sempre saputo reggere fino a questo momento, difficilmente potrà continuare a farlo se i numeri degli sbarchi dovessero continuare a essere questi.

L'Italia si deve già fare carico di tutti i barchini che arrivano autonomamente nelle sue acque territoriali o che riescono a raggiungere l'area SAR di nostra competenza. Le Ong, soprattutto le grandi navi, avrebbero la possibilità di raggiungere altri Paesi del bacino: così come a novembre, per esempio, la Ocean Viking è riuscita a raggiungere Marsiglia, perché non possono raggiungere la Spagna, la Grecia, la Croazia o la stessa Francia? Invece sembra obbligo dell'Italia accogliere anche queste navi, oltre ai barchini che arrivano autonomamente.