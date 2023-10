"C'era del fumo...". Mestre, la testimonianza dell'autista che ha visto il bus precipitare

È arrivata in diretta tv la testimonianza di chi ha visto cadere il bus di Mestre nel vuoto mentre, con il suo mezzo, si trovava fermo in attesa che il semaforo tornasse verde. " Io sono quello che nel video dell'incidente è fermo al semaforo. Ho visto il bus sopraggiungere alla mia destra, poi l'ho visto cadere nel vuoto ", ha raccontato a Pomeriggio Cinque su Canale 5 il conducente del mezzo che è stato affiancato dal pullman di turisti caduto a Mestre dove hanno perso la vita 21 persone con l'autista che non è riuscito, in tempo, a correggerne la traiettoria.

La testimonianza

" Ho visto il retrotreno del mezzo alzarsi davanti a me, e poi precipitare ", ha continuato il testimone che ha dato la sua versione dei fatti sulla velocità con cui stava andando il mezzo. " Il pullman correva ad una velocità ragionevole per quello tratto di strada. Era sulla sua traiettoria, mi sembrava avere un moto costante ". L'uomo ha infine riferito " di aver visto sulla parte posteriore, a sinistra, del fumo, o qualcosa di simile ". Chissà che queste dichiarazioni non servano a far luce su una vicenda ancora avvolta, per molti versi, nell'incertezza: si sta cercando di capire se il guardrail abbia avuto o meno un ruolo in questa tragedia.

Nella sua testimonianza in tv l'uomo ha anche chiarito di non essere stato lui la persona che, come si vede dalla registrazione, è scesa in strada per lanciare un estintore nella direzione del pullman già avvolto dalle fiamme. Infatti era l'autista di un altro pullman che in quel momento si trovava fermo sul luogo dell'incidente. " Io sono rimasto nella mia cabina - prosegue il testimone - non ho neanche aperto le porte, avevo molte persone a bordo. Ho solo chiamato i soccorsi. Se fossi sceso, vedendo quella scena, non sarei riuscito a rimettermi al volante ".

L'autopsia sul corpo dell'autista