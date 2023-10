"Ricostruzioni inaccettabili". La verità sul guardrail della strage a Mestre

La tragedia del bus precipitato a Mestre deve ancora trovare l'esatta dinamica. Come abbiamo visto sul Giornale, tra gli enigmi di questa vicenda c'è quella legata al guardrail: il vicepremier e ministro delle Infrastrutte e Trasporti, Matteo Salvini, si è già espresso sulla vicenda spiegando che non è quello ad aver causato l'incidente.

Le dichiarazioni dell'assessore

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore comunale ai Trasporti, Renato Boraso, che se l'è presa con una parte della stampa in merito alle ricostruzioni dell'incidente. " Sono affermazioni inaccettabili quelle che ho letto. Il bus non è caduto perchè 'c'era un bucò di un metro e mezzo nel guardrail. Quel buco è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal progetto originario del manufatto ", ha dichiarato, sottolineando che l'autobus " è caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guardarail, senza segno di frenata o contro-sterzata. O vogliamo dire che senza il 'buco' la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate? "

Boraso, poi, si chiede e vorrebbe sapere come mai il conducente del bus non abbia " frenato nè mai controsterzato? Vogliamo capire che striscia per una decina di metri contro il guardrail e questo non cede mai? Ognuno faccia le sua valutazioni ma anche a me da autista è capitato di toccare il guardail e la prima cosa che si fa istintivamente è controsterzare. Lì bisogna fare chiarezza ".

L'immagine satellitare

Un'immagine fotografata dai satelliti di Google Maps dell'anno scorso mostra che sul cavalcavia di Mestre un tratto di guardarail è assente. Tra le varie cause al vaglio degli inquirenti ci sarebbe quindi anche una barriera di protezione obsoleta. La procura di Venezia, che indaga sulla tragedia dove sono morte 21 persone, sta valutando tutte le ipotesi. L'assessore Boraso, però, spiega anche i motivi per cui quella piccola interruzione (il "buco" sopra menzionato) non può essere stata la causa degli avvenimenti: la mancanza di un metro e 50 di guardrail si trova in un " punto di passaggio, un varco di accesso per motivi di sicurezza, per la manutenzione", spiega all'Adnkronos. " Si tratta di una piccola interruzione che si trova, talvolta, lungo i guardrail. Non vorrei che qualcuno pensasse che 13,5 tonnellate si sarebbero fermate per un metro e cinquanta " in più di barriera.

I punti chiave della vicenda