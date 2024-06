Immersa nel verde, un grande salone e una palestra: com'è la villa di Roberto Baggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Roberto Baggio e la sua famiglia sono ancora molto scossi e provati dopo l'aggressione subita nel corso della tarda serata di ieri, giovedì 20 giugno, mentre si stava tenendo il match Spagna-Italia; l'ex calciatore stava assistendo alla partita degli Europei con i suoi cari, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella sua abitazione, una villa sita ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza.

Un luogo che il "Divin Codino" considerava sicuro e nel quale credeva di aver trovato pace e tranquillità. L'abitazione di Baggio, spesso raggiunta anche dai fan, in cerca di autografo (autografo concesso volentieri, come testimoniano dei video postati in rete), si trova immersa nella campagna vicentina, nascosta nel verde del territorio.

Una volta detto addio al suo ruolo di calciatore (23 gennaio 2013), il Pallone d'oro '93 ha deciso di cambiare completamente stile di vita. Abbracciando la sua fede buddista, Baggio si è ricavato uno spazio nella natura, dedicandosi ai suoi animali. Nella villa di Altavilla Vicentina, dove vive con la moglie Andreina e i due figli maschi Mattia e Leonardo (la figlia Valentina abita altrove), possiede anche un'azienda agricola. L'ex calciatore è stato visto spesso spostarsi per i terreni con la sua Panda verde 4x4, adatta per le strade sterrate.

Oltrepassato un pesante portone di legno, si sviluppa la proprietà della famiglia Baggio. La villa è un rustico casale perfettamente integrato nella vegetazione rigogliosa. Si sviluppa su più piani, ed è circondato da ettari di campagna. Uno spazio che l'ex calciatore ha destinato all'agricoltura ma, soprattutto, all'allevamento. Non solo. Baggio sarebbe anche un appassionato di caccia, che può praticare nei boschi vicini.

All'esterno, il casale, costruito in mattoni a vista e legno, dispone di un ampio giardino, sempre ben curato. Non mancano spazi destinati al tempo libero, come dei tavoli per le cene, una pergola e dei grandi bracieri per arrostire. La casa ha una grande vetrata, che consente una meravigliosa vista del giardino e della natura incontaminata in cui è immersa la proprietà.

L'interno, come ha potuto dire chi è stato invitato, ha un arredamento rustico. Il salone, molto vissuto dalla famiglia, ha una doppia altezza.

Al centro dovrebbe trovarsi un tavolo da biliardo, mentre alle pareti sono appesi dei quadri astratti, elementi pop art e, naturalmente, immagini che ritraggono Baggio nelle vesti di calciatore. Non mancano foto di famiglia. Non si conosce il numero delle camere da letto, ma sappiamo che nella villa si trovano una palestra privata e una