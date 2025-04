Impiantato pacemaker, come sta Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si legge in un comunicato del Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricoverato martedì sera per un intervento programmato di impianto di pacemaker, è stato operato alle ore 20.00. Al termine dell’intervento è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili.

Questa mattina Mattarella ha letto i giornali sul suo iPad. Ora saranno monitorate le sue condizioni ma in casi di questo genere le dimissioni dall’ospedale, in questo caso il Santo Spirito di Roma, avvengono entro le 48 ore dall’impianto. Quindi teoricamente già in giornata ma più probabilmente nella giornata di domani.

"Siamo tutti assolutamente vicini al presidente, ma siamo confortati dalla notizia che sin dal primo minuto hanno parlato di un intervento programmato e di una condizione asintomatica, e quindi di un normale decorso, di un interventino", ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, ai microfoni di Ping Pong su Rai Radio 1. "Per carità, tutti gli interventi lasciano un po' di preoccupazione ma in questo caso siamo tutti molto sollevati".

"Lo aspettiamo tutti presto, subito dopo Pasqua, operativo, al lavoro, quindi facciamo tutti quanti gli auguri, lo faccio come vicepresidente del Consiglio, come ministro, ma anche come segretario di Forza Italia, di tutta la comunità di Forza Italia che riconosce il ruolo del Presidente della Repubblica, lo abbiamo votato, quindi anche con convinzione gli siamo vicini". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«A nome di tutta l’Anm i migliori auguri al presidente

Mattarella, che per noi è punto di riferimento incredibile", ha dichiarato il presidente dell’Anm, intervenuto a Start su Sky Tg24. "C’è una condivisione di affetto nei suoi confronti molto forte".