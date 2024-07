Attraversa lo Stretto di Messina sospeso in aria ma cade a pochi metri dal traguardo

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle 11.01 di stamattina, con ancora diversi chilometri da percorrere, l'atleta estone di 32 anni Jaan Roose aveva già stabilito un record mondiale: quella effettuata fino a quel momento era in ogni caso la più lunga camminata su filo della storia dell'umanità. L'impresa sportiva di Roose, però, è stata ben più ampia: lo slackliner ha attraversato l'intero Stretto di Messina su un filo di soli 1,9 centimetri di larghezza, sospeso a 200 metri sul livello del mare. Nonostante una caduta nei metri finali è riuscito ad arrivare alla meta, percorrendo i chilometri in programma in 2 ore 56 minuti e 32 secondi, ma questo episodio ha invalidato il record.

La partenza

Alle 8.30, Jaan è salito sul pilone di Santa Trada, a Villa San Giovanni, sul versante calabrese a un'altezza di 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano) e ha iniziato a sistemare i suoi ganci e assicurarsi del preciso assetto. Con addosso pantaloni e maglietta a maniche lunghe, ha portato con sè uno zainetto, una bottiglia d'acqua, per fronteggiare la sete in una giornata di caldo molto intenso, e un walkie talkie per tenersi in contatto con lo staff a terra.

La traversata

Alle 8.45 Roose si è alzato in piedi sulla slackline e ha iniziato la sua traversata raggiungendo il primo chilometro intorno alle 9.30, dopo 45 minuti. L'arrivo era previsto in Sicilia, a Torre Faro, dopo oltre 3,5 chilometri. Si è trattato di una traversata da guinnes dei primati: la più lunga camminata su slackline della storia (3.646 metri), che solo per un piccolo incidente non ha infranto il precedente record di 2.710 metri del percorso di Mont Dorè, in Francia, tra le mete predilette di tutta la community degli slackliner.

La diretta

L'evento è stato trasmesso in diretta su Mediaset Channel 20 e tramite streaming live su Tgcom24 e Sportmediaset.it. Il tempo stimato per realizzare questa epica impresa sullo Stretto di Messina era di circa tre ore, durante le quali Jaan ha affrontato un dislivello di circa 130 metri fra l'altezza di partenza e quella che ha trovato nella parte centrale. A organizzare il mega evento è stato il colosso Red Bull, con il contributo di Face srl, società palermitana specializzata in grandi eventi. Già lo scorso anno era stata chiamata a pianificare l'appuntamento alla Stazione Marittima del porto di Palermo.

"Eventi che creano indotto"