Incendia e prende a martellate un banco check-in a Malpensa: arrestato un uomo del Mali

Grave assalto al T1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove un uomo ha lanciato del liquidò infiammabile contro il banco 13 dell'arena check-in. Il fatto è avvenuto prima delle 11 del mattino e il responsabile e un uomo maliano, che ha anche preso a martellate lo stesso banco. Nessuno è rimasto ferito gravemente e le fiamme sono state domate. I vigili del fuoco hanno evacuato per precauzione il terminal ma le fiamme sono state immediatamente tenute sotto controllo.

L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’evento. L'uomo risulta essere regolare sul territorio e senza precedenti di polizia a carico. Molti dei passeggeri presenti in quel momento nello scalo hanno registrato dei video che sono stati messi online e che mostrano le fiamme sul banco del check-in e le i passeggeri in fuga. Pare che il primo a fermare il maliano sia stato un passeggero, che ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo e sono numerose le testate che hanno ripreso la notizia e mostrato le immagini dello

scalo milanese. Non ci sono al momentosulle ragioni che hanno spinto l'uomo a un gesto di questo genere. Il maliano è stato preso in carico dalle forze dell'ordine e verrà interrogato a breve.