Incendio in una cella di San Vittore: 18enne morto carbonizzato

Tragedia nel carcere di San Vittore, a Milano. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre un detenuto di 18 anni è morto carbonizzato in seguito a un incendio divampato nella cella nel quale era insieme con un altro detenuto. Secondo quanto riportato dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa, la vittima è un detenuto di origini egiziane. Il rogo sarebbe stato appiccato dal 18enne e dal compagno di cella “come avviene con assidua frequenza” , la sottolineatura del segretario generale Gennarino De Fazio.

Non si può parlare di suicidio, ha proseguito, ma si tratta di “un’altra morte che si aggiunge ai 70 detenuti e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno in quello che sempre più appare come un bollettino di guerra”. De Fazio ha aggiunto che quanto accaduto a San Vittore “mette ancora una volta a nudo la crisi senza precedenti del sistema penitenziario e se le conseguenze non sono state ancora più gravi lo si deve solo al pronto e professionale intervento della Polizia penitenziaria che, depauperata negli organici, stremata nelle forze e mortificata nell’orgoglio è intervenuta mettendo in salvo il secondo recluso e impedendo che le fiamme si propagassero al resto del carcere”.

Il segretario Uilpa ha rimarcato che San Vittore ospita 1.100 detenuti a fronte di 445 posti disponibili: un sovraffollamento del 247 per cento, mentre sono appena 580 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria rispetto a un fabbisogno di almeno 700 persone. Il sindacato di polizia penitenziaria ha invocato l’intervento del governo, ribadendo la necessità di deflazionare la densità detentiva e di potenziare il Corpo di polizia penitenziaria, senza dimenticare l’assistenza sanitaria-psichiatrica e la sicurezza delle strutture: “Va riorganizzato l’intero sistema. Altrimenti, nostro malgrado, con necrologi quotidiani continueremo a contare le morti che non possono non avere dei responsabili, non solo morali” .

Ricordiamo che lo

scorso maggio a San Vittore si verificò un episodio simile ma fortunatamente senza vittime: un gruppo di detenuti diede fuoco a un materasso per creare scompiglio all’interno della Casa circondariale, bilancio di quattro intossicati.