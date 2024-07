Incendio a Roma: entra in azione l'S64, l'elicottero speciale dei Vigili del Fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

È entrato in azione su Roma minacciata dalle fiamme di un incendio difficile da domare, un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco che sta attirando l'attenzione della città: si tratta di un Erickson Air Crane S-64, elicottero in forza ai Vigili del Fuoco che volteggiare senza sosta nella zona a nord di Roma dove le fiamme continuano a propagarsi. Gli studi Rai di Via Teulada, proprio alle pendici di Monte Mario, zona interessata dall'incendio, sono già stati evacuati insieme a quattro palazzine. Deviata la viabilità.

Un elicottero speciale contro le fiamme

Continua a volteggiare da ore, in un cielo sgombro da nuvole e denso di aria rovente, il velivolo a pala rotante rosso e bianco che sta attirando l'attenzione dei romani; rassicurandoli allo stesso tempo che i migliori mezzi dei Vigili del Fuoco sono in azione per combattere le fiamme che si stanno propagando ai margini della zona Prati. Zona centrale della Capitale.

Originariamente sviluppato dalla Sikorsky negli anni '60 per trasportare carichi pesanti in ambito militare, l'Erickson S-64F, soprannominato "la gru" e protagonista di missioni particolarmente complesse grazie alle sue capacità di trasporto eccezionali, è diventato un mezzo antincendio particolarmente efficace. Elicottero biturbina pesante per il lavoro aereo con rotore a sei pale, nella versione Air-Crane è infatti dotato di una pompa che può rilasciare acqua e un liquido ritardante o schiumogeno foam per la "lotta aerea antincendio". Concepito con una fusoliera estremamente particolare, ragione per cui sta attirando l'attenzione più dei suo collegi impegnati nei cieli della Capitale, S-64 Air Crane vanta un serbatoio capace di contenere fino a 10.000 litri, tutti immagazzinabili in meno di un minuto per mezzo di un tubo flessibile e di una pompa idraulica che rilascia il carico sulle fiamme.

