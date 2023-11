Un altro sciopero dei sindacati: ecco quali treni salteranno

L’incidente ferroviario avvenuto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in cui hanno perso la vita due persone, ha indotto i sindacati a proclamare uno sciopero per giovedì 30 novembre. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsalhanno diramato un comunicato congiunto in cui hanno annunciato che l’agitazione sarà dalle 9 alle 17 e che riguarderà il personale di tutto il comparto ferroviario, anche se ogni singola azienda ferroviaria deciderà quali mezzi e quali fasce orarie garantire. Possibili disagi anche per il 1° di dicembre a causa di un altro sciopero sempre indetto dalle sigle sindacali che come riporta il sito di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sarebbe dalle 21 di giovedì 30 novembre fino alle 21 di venerdì 1 dicembre.

Ad aderire allo sciopero le principali aziende del settore ovvero Trenitalia, Italo e Trenord. Secondo quando riporta il sito di RFI, ad aderire allo sciopero di di giovedì c'è Gruppo FS italiane e Italo, mentre allo sciopero di venerdì si aggrega anche Trenord. Trenitalia ha pubblicato sul sito e sull’app, l’elenco di Frecce e Intercity che saranno regolarmente in servizio anche se non si escludono cancellazioni e variazioni di orario nelle fasce di garanzia, vale a dire fino alle 9.59 e dopo le 17. Per questo motivo, Trenitalia invita i suoi viaggiatori a consultare costantemente il sito e a contattare il numero verde 800 89 20 21.

Anche per quanto riguarda Trenord, il discorso è simile a quello di Trenitalia. I lavoratori incroceranno le braccia nella giornata di venerdì e l'azienda invita i suoi passeggeri a monitorare il sito e l’app su cui potranno trovare aggiornamenti in merito agli spostamenti su binario. Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti durante le ore in cui potrebbero esserci dei disagi.