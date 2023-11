Treno contro camion in Calabria: 2 morti. Si temono altri feriti

Grave incidente ferroviario in Calabria, in provincia di Cosenza, dove un treno ha travolto un camion in località "Thurio" di Corigliano Rossano. Il treno ed il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. A condurre il treno era una donna. Sia lei che la persona che si trovava alla guida del camion sono morti sul colpo. Si temono anche feriti tra i passeggeri del convoglio. L'incidente si è verificato in una intersezione della ferrovia Catanzaro Lido-Sibari con una strada. Per cause ancora da accertare, il camion ha occupato la sede del passaggio a livello proprio al passaggio del treno, che non ha potuto evitare l'impatto ed è deragliato.

La dinamica è ancora da accertare, perché non è ancora chiaro come il camion abbia potuto oltrepassare il passaggio a livello e nessuna ipotesi al momento è da escludere, né un guasto del mezzo che, trovandosi sui binari non è riuscito a spostarsi, e nemmeno un guasto del sistema di segnalazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. RFI e Trenitalia " esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti ".