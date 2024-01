"Incidente nucleare". Via all'IT-Alert: perché il tuo telefono suonerà alle 12

Dopo poco più di un mese, da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio su milioni di telefonini italiani saranno ricevuti nuovi messaggi test da parte di IT-Alert, il sistema nazionale di sorveglianza che avviserà la popolazione in caso di calamità o importanti criticità nella propria zona. Proprio per queste ragioni, saranno diversi gli oggetti dei messaggi in base alla Regione: si va dagli incidenti nucleari (è la prima volta), al collasso di una diga fino a importanti incidenti industrali.

Il contenuto dei messaggi

Come detto si parte oggi quando alle ore 12 i cellulari di tutte le persone che si trovano in Piemonte riceveranno il seguente test di avviso: " TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST". Come fa sapere la Regione Piemonte con un post su Facebook, viene simulato un allarme causato dall' emissione di materiale radioattivo dalla centrale nucleare di Saint-Alban che si trova in territorio francese ma a una distanza inferiore di 200 km dai confini italiani.

Gli altri messaggi, invece, simuleranno il collasso di una grande diga (Campania, Sicilia, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano) e la simulazione di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. Nel caso della diga, sul sito ufficiale si legge che IT-alert si attiverebbe se " uno sbarramento di ritenuta che supera i 15 metri di altezza o che determina un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi". Per quanto riguarda, invece, gli incidenti industriali alludono alla fuoriuscita di sostanze pericolose che possono provocare un effetto " immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose" .

Cosa bisogna fare