Genova, operaio muore schiacciato al porto. Proclamato uno sciopero di 24 ore

Un operaio di 52 anni, Giovanni Battista Macciò, è stato travolto da una ralla nel porto di Genova Prà ed è morto attorno alle 4 di questa mattina. Lascia una moglie e un figlio. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro operaio. Cgil, Cils e Uli hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Una nota diramata dal terminal riferisce che " prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Prà: per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo ".

L'impatto ha provocato la morte dell'operaio, un addetto al checker, e il ferimento di un altro conducente, che si trova ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita. Tutti gli operai che sono stati coinvolti nell'incidente sono dipendenti della Compagnia Unica. Sono ora in corso gli accertamenti sull'incidente, compresi i test sull'autista che l'ha provocato, che pare sia rimasto illeso. " Sull'incidente c'è un'indagine in corso e quindi sulle dinamiche dobbiamo aspettare l'inchiesta. Ma quello che posso sottolineare è che purtroppo di sicurezza si parla solo quando muore qualcuno sui posti di lavoro ", ha dichiarato Luca Franza, coordinatore dei delegati della Culmv di Genova, a cui apparteneva il portuale morto. Gli inquirenti hanno sequestrato sia i mezzi che le immagini di sorveglianza della zona, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.