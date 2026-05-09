Incidente con il sindaco in auto, assessore positiva all’alcol test: si dimette dopo lo schianto

Si è dimessa Francesca Savini, l’assessore al Comune di Ferrara, che è risultata positiva all’alcol test dopo un incidente in auto con a bordo il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

I due, lunedì sera, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel mantovano, ma sono rimasti illesi. L'auto è uscita di strada sbattendo contro un albero e finendo poi in un campo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, i vigili del fuoco e il 118 e l’assessore è risultata positiva all'alcol test con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Savini è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, ha subìto il sequestro del veicolo con successiva confisca e il ritiro della patente. "In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore, il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini”, ha scritto spiegando che “proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino a oggi - ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato”.L’ormai ex assessore, poi, ha aggiunto: “L'accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune". Per Savini si tratta di “una decisione sofferta".

E ancora: “Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni. Una scelta, la mia, affinché l'Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura", conclude.