Influencer in crisi? Colpa del pandoro della Ferragni

Ce ne faremo una ragione. Nella vita c’è di peggio. Fra le tante criticità dalle conseguenze nefaste per la vita degli italiani, il 20esimo Rapporto Censis dal titolo “I media e la libertà” ne segnala una che non crea particolarmente allarme, almeno tra chi svolge un lavoro degno di questo nome e sulla carta di identità, alla voce “professione”, non ha scritto: “Influencer”. Per chi fa questo mestiere (?) pare sia arrivata invece la “prima crisi di settore”.

Tutta colpa dell’ “indigestione da pandoro”: quello di Chiara Ferragni, spolverato di presunta (molto presunta) beneficienza. Il 34,4% dei 14-29enni dichiara infatti di aver cambiato atteggiamento verso i macro-influencer a seguito del coinvolgimento della più celebre di tutte (Chiara Ferragni, appunto) nell'ambito del “Pandoro Gate”. Solamente per il 14,3% invece “questo episodio non ha determinato una frattura tale da alimentare un abbandono degli influencer in generale”.

Dal Report emerge inoltre che il 71,2% della popolazione afferma di “non aver mai seguito gli influencer”; dato che però tra i più giovani scende al 51,4%.

Come dire: gli influencer, al momento, sono in crisi. Ma, in prospettiva, potrebbero riprendersi. Insomma, nei Natali che verranno, mangeranno tranquillamente i panettoni. E pure i pandori. Per la Ferragni si consigliano dolci alternativi..