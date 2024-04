Terrore a Milano. Armato in ospedale per aggredire la compagna: tre accoltellati

Terrore nel pomeriggio a Milano, negli Istituti Clinici Città Studi in via Jommelli. Stando alle testimonianze e alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, un 22enne italiano ha fatto irruzione all'interno del pronto soccorso armato di coltello. In quel momento, la sala d'aspetto della clinica era gremita di gente e il risultato finale è di tre persone colpite dai suoi fendenti. Fortunatamente, nessuno dei feriti risulta al momento in pericolo di vita. In base a quanto finora è stato reso noto della vicenda, l'obiettivo del 22enne era quello di aggredire la sua compagna. Non è chiaro se la donna fosse in ospedale per una visita medica o se, invece, si trovasse lì per un colloquio di lavoro.

Quando il giovane ha fatto irruzione all'interno del pronto soccorso, erano evidenti gli intenti intenti aggressivi. Non appena la sua compagna è uscita dalla stanza, lui le si è buttato addosso con l'obiettivo di farle del male ma due dipendenti della clinica si sono fiondati su di lui per tentare di fermarlo. Si tratta di un addetto alle pulizie e di un infermiere, entrambi ultra cinquantenni. Vedendosi braccato, il 22enne ha estratto l'arma a serramanico, colpendoli e riuscendo così a divincolarsi. A quel punto, per tentare di placarne la furia, è intervenuto anche un pensionato 70enne che si trovava in quel momento in clinica per una visita ma anche lui è stato colpito dai fendenti dell'aggressore. Mentre nella sala del pronto soccorso si scatenava il panico, il personale della clinica ha allertato il 112 che si è precipitato sul posto con due squadre di carabinieri in moto, che sono riusciti a bloccare l'uomo e a trarlo in arresto, per condurlo in caserma.

È ancora in corso l'interrogatorio sul 22enne per capire quali sono state le ragioni alla base del suo assalto armato. La compagna è rimasta illesa, non è riuscito a raggiungerla, mentre i tre uomini che sono stati colpiti nel tentativo di disarmarlo sono stati sottoposti alle cure dei medici della clinica e hanno rimediato alcuni giorni di prognosi. L'addetto alle pulizie è stato colpito al fianco e alla coscia sinistra, fortunatamente senza che il coltello arrivasse in profondità. L'infermiere, invece, è stato raggiunto al polpaccio destro ma anche nel suo caso il fendente non è stato violento.

Il pensionato, invece, ha riportato alcune ferite alle mani.