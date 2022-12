Ischia, allerta meteo dalle 16: sgombero per 1000 persone

Alla luce dell'allerta meteo di colore giallo su Ischia che sarà valida a partire dalle ore 16 di oggi pomeriggio, venerdì 2 dicembre, il commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, emanerà a breve una ordinanza con la quale verranno invitati oltre mille residenti a lasciare le proprie abitazioni situate nell'area individuata come quella ritenuta maggiormente a rischio. I contenuti all’interno dell'ordinanza sono stati anticipati nella giornata di ieri dal commissario, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Napoli. Alla conferenza stampa ha partecipato, in collegamento video, anche il Centro operativo comunale di Casamicciola.

Allerta meteo gialla

A seguito delle verifiche eseguite su 1.134 edifici della zona, è stata presa la decisione che in caso di allerta meteo gialla o arancione sarebbero stati sgomberati circa 600 edifici, che equivalgono a un numero compreso tra le 1.000 e le 1.300 persone. Verrà predisposto un servizio navetta che permetterà ai residenti di raggiungere le strutture alberghiere dove verranno ospitati fino alla conclusione dell'allerta meteo. Oltre agli alberghi ci saranno palestre attrezzate e palazzetto dello Sport per ospitare gli sfollati.

La Protezione Civile della Campania ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia e su Napoli, isole del golfo, area vesuviana, piana campana, costiera sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini. Sono previste precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto in quei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni che si sono avute negli ultimi giorni e che sono in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico.

L'accoglienza dei cittadini

Per quanto riguarda in particolare l'isola di Ischia, il Ccpo della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, è presente al Centro Operativo Comunale a supporto del commissario Giovanni Legnini anche con squadre di volontari a supporto del Comune. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, viene tenuto costantemente informato e Centro Funzionale e Sala Operativa seguono senza sosta l'evolversi della situazione. Giovanni Legnini, commissario straordinario per la Protezione Civile a Ischia, ha spiegato che “saranno più di mille le persone che saranno evacuate a partire da oggi pomeriggio alle 16 dalle zone a rischio dell'isola di Ischia". Due le aree nella zona rossa, "quella più rischiosa e quella meno rischiosa, ovvero un rischio indotto, esterno, che potrebbe manifestarsi se si verificassero altri smottamenti" . Legnini ha poi continuato precisando che “lo Stato si fa carico di garantire l'accoglienza dei cittadini interessati e mi auguro possa durare il più breve tempo possibile, per ora almeno sarà di almeno di tre notti, fino a domenica. Ma sarà aggiornata con l'evoluzione dell'allerta meteo. Si parte dalle 16 di oggi. Lanciamo un appello ai cittadini di attenersi alle regole".

Il piano di evacuazione