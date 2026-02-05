L’Atlantico non dà tregua: quanta pioggia cadrà e le previsioni per Milano-Cortina

Un periodo movimentato come non si ricordava da tempo: l’Italia e il bacino del Mediterraneo rimangono in balìa dei fronti atlantici che si susseguono senza sosta uno dietro l’altro con piogge praticamente su tutte le regioni e nevicate su Alpi e Appennini. L’ormai cronica assenza dell’alta pressione favorirà ancora meteo instabile per più giorni con nuove occasioni per nubi e fenomeni in spostamento da Ovest verso Est.

Quando mancano poche ore all’apertura dei Giochi olimpici invernali, le notizie sono ottime: la neve caduta abbondante nei giorni scorsi ha finalmente reso il paesaggio consono al periodo sulle località dove si disputeranno le gare, ovvero a Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo, Tesero ed Anterselva “con un palcoscenico naturale perfetto che mancava da anni in questa stagione”, spiega l’esperto Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it.

Nel corso del fine settimana, poi, sono previste deboli nevicate su queste aree, un po’ di pioggia anche sulla città di Milano, specialmente venerdì 6 febbraio, ma con tempo stabile e asciutto in serata per la cerimonia d’apertura.

Tanta pioggia al Centro-Sud

Occhi puntati anche sulle nostre regioni centro-meridionali dove già piove da diverse settimane e le notizie non sono buone. “Tra sabato e domenica sono attesi picchi di 80-150 mm di pioggia, ovvero 80-150 litri d’acqua per metro quadro, tra Campania e Calabria tirrenica. Il rischio idrogeologico resta alto: non è tanto l'intensità del singolo acquazzone a preoccupare, ma la persistenza dei fenomeni su aree già fragili”, aggiunge l’esperto. Oltre alle già citate regioni, nuove piogge colpiranno anche le Isole Maggiori.

Cos’è la “Porta Atlantica”

Il continuo via-vai dei fronti perturbati è dovuto all’apertura della “Porta Atlantica” verso il Mediterraneo. “Ciò significa che le correnti oceaniche riescono a raggiungere praticamente indisturbate il nostro Paese, favorendo fasi di pioggia, vento e abbondanti nevicate in montagna”, aggiunge Tedici.

Le condizioni meteo rimarranno immutate anche per la prossima settimana, dal 9 al 15 febbraio, con nuove occasioni per meteo instabile prima di una svolta di bel tempo che, potrebbe, interessarci soltanto a partire da metà mese.