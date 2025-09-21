Abbonati
L’IRCCS San Raffaele di Roma si illumina di viola

Un gesto simbolico per accendere l’attenzione sull'Alzheimer, una malattia che, silenziosamente, porta via i ricordi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’IRCCS San Raffaele di Roma si illumina di viola: un gesto simbolico per accendere l’attenzione su una malattia che, silenziosamente, porta via i ricordi.

Con questa iniziativa il San Raffaele rinnova il suo impegno nella ricerca, nella cura e nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, perché “non dimenticare” significa lottare insieme contro una patologia che ti fa dimenticare.

