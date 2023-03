Litiga per il bagno, imprenditore viene bandito a vita dai voli Ryanair

Si chiama Carlo Chiaravalloti, uomo di 59 anni, l'italiano che da mercoledì è finito sulla black list della Ryanair, compagnia aerea irlandese low-cost. L'imprenditore di Buccinasco, nel milanese, proprietario di due società di costruzioni racconta di esserci finito per motivi di salute e di essere pronto a denunciare Ryanair, oltre che chiedere alla compagnia un risarcimento per i danni causati.

Cosa è successo

" Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato bandito dai voli di Ryanair per aver chiesto di usare la toilette per motivi di salute. E mi hanno impedito di rientrare in Italia, dalla Romania, con un biglietto già pagato, facendomi perdere un appuntamento per siglare una commessa importante ", è il racconto dell'uomo riportato dal Corriere della Sera. Tutto è accaduto lo scorso 21 marzo quando sul volo FR3412 partito alle ore 11:20 da Orio al Serio in direzione Timisoara, Romania, l'uomo ha chiesto di poter andare al bagno in fase di atterraggio. " Soffro d’ipertensione e prendo diuretici. Per questo, acquisto sempre lo stesso posto, 1A o 1C, il più vicino alla toilette, nonché il servizio priority. Martedì, durante il volo - racconta Chiaravalloti - mi sono appisolato. Mi ha svegliato l’annuncio dell’atterraggio e il divieto, da lì in avanti, di alzarsi. Tuttavia, proprio in quel momento, ho avvertito l’effetto del diuretico e la necessità non rimandabile di usare la toilette. Davanti a me c’era lo steward che stava sistemando il bagno. Mi sono rivolto a lui ". L'assistente intima l'uomo di sedersi dal momento che quando il comandante ordina di tenere allacciate le cinture, per motivi di sicurezza è obbligatorio rimanere seduti. Pena multe molto salate.

L'uomo ha affermato che non si sarebbe mai alzato se non avesse avuto dei motivi molto seri. " Gli ho detto che avevo la documentazione medica e che davvero rischiavo di perdere il controllo della situazione. Lui mi ha detto che non gli interessava. A quel punto, gli ho detto: “Sei proprio uno str...”. Lui mi ha chiesto di ripetere cosa avevo detto e poi mi ha indicato la toilette in fondo all’aeromobile ", continua.

L'arrivo della polizia

Non finisce qua. Dopo lo scambio di parole tra i due, una volta arrivati all'aeroporto di Timisoara è salita sull'aereo la polizia romena. "Pensavo che a bordo ci fosse un delinquente - spiega Chiaravalloti - Invece, erano lì per me, mi hanno chiesto i documenti e ho dovuto raccontare l’episodio della toilette. Poi mi hanno scortato fuori. Ho avvertito subito il mio legale romeno ". Un danno di immagine, sottolinea, molto serio dal momento che " su queste tratte viaggiano più o meno sempre le stesse persone ".

La black list

Il giorno dopo viene comunicato a Chiaravalloti che " a causa del suo comportamento molesto " non avrebbe più potuto volare con Ryanair nonostante un volo prenotato per giovedì 23 marzo.

" All’imbarco mi hanno fermato. Non c’erano altri voli per l’Italia quel giorno e allora ho dovuto aspettare il pomeriggio dell’indomani e prendere un’altra compagnia. Ma così ho perso un appuntamento a Milano per un contratto da 3 milioni di euro ", accusa l’imprenditore. Chiaravalloti riconosce comunque di aver sbagliato a insultare lo steward e conclude: " Ho viaggiato centinaia di volte con loro e mai ho avuto comportamenti sopra le righe. Chiedevo solo un po’ di buonsenso, era in gioco la mia dignità ".

La risposta di Ryanair