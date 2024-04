Scomparso 16enne, non si hanno notizie da una settimana: l'appello dei genitori di Tarek

Sono giorni di ansia per le sorti di un 16enne scomparso da una settimana da Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Ad occuparsi del caso è stata la trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha rinnovato l'appello a informare le autorità qualora venga avvistato un giovane somigliante all'adolescente.

Sparito nel nulla

Secondo quanto riferito dal programma televisivo, il 16enne, di nome Tarek, sarebbe uscito di casa lo scorso 30 marzo, il giorno prima di Pasqua. Da allora non avrebbe più fatto ritorno e di lui si sono perse le tracce. Il ragazzo scomparso vive a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) insieme alla famiglia. Si tratta di un Comune composto solo da tredicimila abitanti, eppure dell'adolescente non si sa più nulla. Familiari e amici, disperati, non hanno più notizie di lui da oltre una settimana.

Del caso si stanno occupando anche le forze dell'ordine locali che, dopo la denuncia della scomparsa, hanno dato immediato avvio alle ricerche, per adesso infruttuose. Da quando si è allontanato spontaneamente da casa, Tarek non risponde neppure al cellulare, cosa che sta ovviamente facendo preoccupare i familiari. In tanti stanno continuando a scrivergli messaggi, senza tuttavia ottenere risposta. Nessuno, inoltre, ha idea di dove il 16enne potrebbe essere andato. Il timore dei suo parenti è che possa trovarsi in una condizione di difficoltà o pericolo, ecco perché hanno rivolto un appello alla comunità. L'invito è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine in caso in cui venga avvistato un giovane che somigli a Tarek.

Il ragazzo, di 16 anni, viene descritto come un giovane con occhi e capelli castani, con qualche sfumatura bionda. Ha un'altezza di 1.80 e una corporatura robusta. Quando se ne è andato da casa, indossava una felpa azzurra e i pantaloni della tuta. La famiglia non sa dire se al momento dell'allontanamento l'adolescente avesse con sé portafogli, cellulare e documenti.

L'appello