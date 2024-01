Lotteria Italia, stasera l'estrazione dei biglietti: quanto si può vincere

Come avviene ogni anno per l'Epifania, anche stasera la tradizione verrà rispettata con l'estrazione dei super premi grazie ai biglietti della Lotteria Italia. Durante tutto l'arco del 2023 e nei primi giorni del nuovo c'è stato un boom di vendite con 6,7 milioni di tagliandi venduti e in crescita dell'11% rispetto alla scorsa edizione quando furono venduto sei milioni di biglietti. Rimane, però, molto lontano il record del 1988-89 quando nel nostro Paese ne furono acquistati ben 37,4 milioni.

Ecco quali sono i premi

Veniamo adesso alle notizie che interessano i possessori dei biglietti: quali sono i premi in palio? Il fortunato possessore del primo premio porterà a casa 5 milioni di euro. Il gioco sarà legato alla trasmissione tv "Affari Tuoi" condotta da Amadeus: come spiega il Decreto Legge "Lotteria Italia" firmato da Mario Lollobrigida, Direttore centrale della Direzione Giochi dell'Agenzia Dogane e Monopoli, l’importo degli altri premi di prima categoria assieme al numero e all'importo " degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti" . Bisognerà quindi aspettare stasera per sapere quali saranno gli altri premi più sostanziosi assieme al primo e quanti (e a quale cifra) tutti gli altri.

Dove sono stati venduti più biglietti

In Italia, ancora una volta Roma (con la sua provincia) stacca tutte le altre città piazzandosi al primo posto nelle vendite dei biglietti arrivando a toccare quasi il milione (968 mila) per un incremento dell'11% rispetto a un anno fa. Secondo quanto dichiarato da Agipronews, il dato consiste nel 15% del totale nazionale. Al secondo posto si piazza Milano, ferma a 443.210 tagliandi, meno della metà rispetto al primo posto della Capitale con Napoli terza ad aver venduto 330.420: quarto posto per Torino (247.700 biglietti), al quinto c'è Bologna (223.890 vendite). Tutte queste città hanno chiuso con un segno positivo rispetto al 2023.

Quanto tempo per riscuotere

ll biglietto vincente dovrà essere presentato integro ed in originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure ci si può recare presso "l'Ufficio Premi di "Lotterie Nazionali s.r.l." - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma". Sicuramente più "rischioso" ma si può decidere di spedire il biglietto vincente allo stesso indirizzo tramite una raccomandata A/R specificando le generalità, l'indirizzo del mittente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Per richiedere i premi non si possono superare i 180 giorni da quando avviene, in Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione del bollettino ufficiale dell'estrazione.

La somma mai riscossa

Può sembrare assurdo ma molto spesso i fortunati possessori non hanno mai riscosso le somme dovute: dagli anni Duemila in poi, infatti, allo Stato sono rimasti ben 31 milioni di euro con un record negativo durante l'edizione del 2008 quando, addirittura, non fu mai ritirato il premio da 5 milioni di euro: soltanto in quella occasione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di riassegnare due primi premi da 5 milioni nell'edizione dell'anno dopo.

Altre dimenticanze nell'edizione 2015-2016 quando non fu mai ritirato il secondo premio da 2 milioni di euro vinto in provincia di Caserta così come avvenne anche tre anni prima, nel 2012, quando non fu mai riscosso il secondo premio sempre da due milioni. Per fortuna, la scorsa edizione ha visto tutti i vincitori "meno smemorati" con la riscossione di tutte le vincite di prima categoria.