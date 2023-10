Lucca Comics, altro "schiaffo" della sinistra a Israele: marcia indietro della Cgil

In principio fu Zerocalcare, seguito poi da Amnesty International e da Josephine Yole Signorelli, alias "Fumettibrutti". E nelle scorse ore, anche la Cgil ha espresso l'intenzione di boicottare il "Lucca Comics & Games", rinunciando allo stand che la stessa sigla sindacale aveva già annunciato all'interno delle mura della città toscana nell'ambito della manifestazione. Il motivo è sempre lo stesso: il patrocinio che l'ambasciata israeliana ha dato all'evento che ogni anno attira nel capoluogo lucchese migliaia e migliaia di appasionati di film, cartoni animati e manga. Una decisione, quella presa dai rappresentanti di Israele, che tiene probabilmente conto anche della presenza di Asaf e Tomer Hanuka, ovvero i due disegnatori israeliani che hanno realizzato quest'anno la locandina del Lucca Comics. Ma la "retromarcia" di Zerocalcare maturata nelle settimane successive al raid di Hamas, duramente criticata nei giorni scorsi sia da Fratelli d'Italia che dalla Lega, sembra aver ispirato un effetto domino a sinistra.

La Cgil Lucca come Zerocalcare

Già, perché anche Cgil Lucca ha come detto rinunciato a partecipare e lo ha fatto dopo l'uscita del fumettista romano. Il comunicato della sezione lucchese del sindacato risale infatti al 30 ottobre, quando poco meno di una settimana fa gli stessi sindacalisti reclamizzavano sulla pagina Facebook sindacale la presenza della Cgil al Comics con lo stand "Parla con la Cgil". Contrordine, dunque. "La Cgil Lucca ha deciso di rinunciare alla partecipazione a questa edizione del Lucca Comics and Games, come segno di protesta contro il patrocinio dell'ambasciata di Israele - si legge in una nota del sindacato, pubblicata sui social - in questo momento critico, non possiamo non condannare le morti civili provocate dall'esercito israeliano, così come abbiamo denunciato la barbara aggressione di Hamas ai cittadini israeliani. La Cgil, da sempre, sostiene la pace e si unisce al coro che chiede l'immediato cessate il fuoco". E gli organizzatori del Lucca Comics? Già nei giorni scorsi, a seguito del "no" di Zerocalcare, avevano fornito la loro versione.

Le defezioni non intaccano le affluenze