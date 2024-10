Lunedì nero per i trasporti: sciopero Atac a Roma, previsti ritardi e cancellazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si preannuncia un lunedì 28 ottobre nero per pendolari e viaggiatori a causa del nuovo sciopero dei mezzi pubblici, che riguarderà soprattutto la Capitale. Si tratterà di una manifestazione della durata di 24 ore, intervallo di tempo durante il quale non sarà garantito il regolare servizio, e potranno verificarsi ritardi o cancellazioni.

L'agitazione dei lavoratori Atac

Secondo quanto riferito dai sindacati, a scioperare lunedì saranno i dipendenti dell'Atac. A Roma aderiranno allo sciopero dei trasporti i lavoratori dell'Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune. Ad essere a rischio saranno sia le corse dei bus che quelle della metro, e nella fascia oraria indicata potrebbero verificarsi cancellazioni e/o ritardi, con conseguenti disagi per i viaggiatori.

A proclamare lo stato di agitazione sono state le sigle sindacali Usb e Orsa Tpl, mentre invece la mobilitazione non riguarda Cotral. Coloro che aderiranno allo sciopero hanno anche in previsione di prendere parte a un sit-in che avrà luogo di fronte all'assessorato alla Mobilità di Roma.

Dalle informazioni diramate sappiamo che lo sciopero avverrà nel rispetto delle fasce di garanzia, pertanto saranno regolari le corse inserite fra le 5:30 e le 8:30 e quelle dalle 17.00 alle 20.00 di sera. Al di fuori di questi intervalli potrebbero verificarsi i disagi, che potrebbero coinvolgere anche le linee periferiche di RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. A rischio anche il servizio delle scale mobili, e delle biglietterie. Possibili problemi anche al bike box delle stazioni. Il sit-in, invece, avrà luogo dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Le ragioni dello sciopero sono la diminuzione dei carichi di lavoro per il personale, un incremento della sicurezza del personale, e un maggior riguardo per le politiche salariali e le indennità. Richiesta inoltre una maggiore attenzione agli ambienti di lavoro. Usb e Orsa chiedono che le gallerie della metro siano più salubri.

Altri scioperi

Altri scioperi previsti per la giornata di lunedì 28 ottobre sono quello di

, che vedrà i suoi lavoratori fermarsi per uno stato di agitazione di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato. Sciopero dei treni in Piemonte, previsto dalle 09.00 alle 17.00 per la società FS Park.