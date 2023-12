Lutto per Lilli Gruber: morta la mamma Herlinde Deutsch

Ascolta ora: "Lutto per Lilli Gruber: morta la mamma Herlinde Deutsch"

Grave lutto per Lilli Gruber, la cui mamma è morta a Egna, in provincia di Bolzano, a 96 anni. Nata a Brunico il 12 maggio 1927, Herlinde Deutsch sposò Alfred Gruber, un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell'Adige. Lilli Gruber non ha mai nascosto di aver sempre mantenuto con sua madre un rapporto strettissimo, nonostante la distanza che, inevitabilmente, le divideva a causa del suo lavoro.

I funerali, a quanto si apprende, si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Egna. Giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14,30, per la defunta verrà recitato il rosario nella stessa chiesa, San Nicola, a Egna.