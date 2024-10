Fiumi esondati, interrotte ferrovie, scuole chiuse: il maltempo flagella la Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

La nuova ondata di maltempo che ha iniziato a colpire l'Italia da ovest sta picchidando duro soprattutto in Liguria: in provincia di Savona sono già esondati diversi torrenti tra cui il Ferrania e il Bormida e molti altri minacciano di rompere gli argini come il Nibalto, a Loano. Enormi disagi sulla circolazione ferroviaria che è stata interrotta intorno alle ore 14 sulla tratta Loano-Pietra ed enormi disagi sulla Ventimiglia-Genova ma che è ripresa intorno alle ore 15.35 come riporta una nota di Rfi.

Allagamenti e smottamenti

A causa delle forti e continue piogge che cadono incessanti da molte ore la situazione è particolarmente complicata sull'autostrada A10 tra le province di Savona e Genova con la chiusura del tratto Varazze-Arenzano in direzione Genova. Uno smottamento, ma di lieve entità, ha interessato il tratto precedente all'altezza di Celle sulla carreggiata in direzione del capoluogo ligure: per ragioni precauzionali una corsia sarà una corsia fino a quando le condizioni meteo non torneranno alla normalità. Situazione complessa anche sulla Riviera con allagamenti e torrenti che hanno alzato velocemente il loro livello tra Albenga e Pietra Ligure.

Via Aurelia chiusa per frana

Oltre all'autostrada è stata chiusa al traffico la strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l'autostrada A10 con indicazioni sul posto con il personale dell'Anas a lavoro per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza l'area affinché si possa riaprire quanto prima almeno un tratto stradale. La Protezione Civile regionale lavorerà 24 ore su 24 per tutta la durata dell'allerta e in contante contatto con i sindaci dei vari Comuni visto l'evolversi della situazione. " Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione ", sottolinea l'ente.

Scuole chiuse e allerta arancione

A causa del maltempo che continuerà anche nelle prossime ore, a scopo precauzionale nelle giornata di giovedì 17 ottobre resteranno chiuse tutte le scuole nelle aree più colpite ossia la provincia di La Spezia e in molti comuni del Genovese e Savonese tra cui Sestri Levante, Varazze, Celle e Pietra Ligure.

L'ultimo bollettino della Protezione Civile per domani vede ancora condizioni perturbate tali da lanciare un'allerta arancione per la Liguria ma anche per la vicina Emilia-Romagna dove si prevedono nuove precipitazioni abbondanti anche a carattere di temporale. Le piogge non risparmieranno nemmeno le altre regioni di Nord-Ovest: allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria.