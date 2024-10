Maltempo, in Liguria muore un uomo di 75 anni. Allagamenti in Toscana: evacuata casa di cura

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo che non concede tregua da ormai almeno 48 ore al Nord Italia ha fatto una vittima: è stato trovato morto il 75enne Mario Zito che nella giornata di giovedì era andato a funghi con un amico nell'area di Borzonasca, in provincia di Genova, mentre i fenomeni piovosi erano molto intensi. Il suo corpo è stato trovato in fondo a un dirupo. Dopo la Liguria è adesso la Toscana a fare i conti con le maggiori criticità con allagamenti in numerose strade.

Toscana, allagamenti e fiumi esondati

A causa del maltempo, in provincia di Siena a Campiglia Marittima una trentina di persone sono state soccorse stanotte dalle squadre dei vigili del fuoco perché minacciate dall'innalzamento dell'acqua generato dalla rottura dell'argine del fiume Cornia per " una piena eccezionale ", come ha dichiarato la sindaca Alberta Ticciati. Numerose le persone sfollate. " Sono ore difficili. Tanti i danni, tante le segnalazioni che provengono dai nostri concittadini. Tanta preoccupazione e tanta paura ", ha sottolineato la sindaca.

A Suvereto (Livorno) sono stati evacuati gli ospiti di una casa di cura. Nella provincia di Livorno sono oltre cento i soccorsi dovuti ad allagamenti e salvataggi di persone bloccate in auto o ai piani bassi di edifici. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa su allagamenti e frane che interessano la viabilità specialmente sulla Sr 429 (tra Castelfiorentino e Certaldo).

Nella notte la furia del maltempo ha imperversato specialmente sull'area di Siena e in provincia con numerosi allagamenti in città e la stazione ferroviaria inagibile almeno fino alle ore 12 di oggi. Le forti piogge hanno causato smottamenti a Poggibonsi con il fiume Elsa osservato speciale ma danni si registrano anche in provincia di Livorno con strade diventate come fiumi. Impossibile transitare nel sottopassaggio dall'uscita del casello autostradale A1 Scandicci in direzione Firenze. Per dare un'idea della quantità d'acqua caduta, 150 mm in tre ore hanno colpito l'area di Campiglia Marittina, nel livornese, come ha dichiarato il presidente regionale Eugenio Giani.

Allagata una scuola

Oltre agli allagamenti e all'interruzione di numerose strade, una scuola di Piombino è rimasta chiusa per l'acqua che è entrata nella struttura, nessun problema per le altre scuole del territorio. " A causa delle forti piogge di questa notte il livello idraulico del fiume Cornia ha subito un brusco innalzamento. Il fiume per adesso si mantiene sotto controllo nel tratto piombinese, mentre ha esondato a Venturina dove ha creato gravi problemi ", ha spiegato il Comune di Piombino.

La situazione in Emilia-Romagna

ll maltempo non ha risparmiato nemmeno l'Appennino bolognese: in un paio di ore sono caduti 100 millimetri di pioggia con i fiumi Silla e Samoggia a Bazzano che hanno raggiunto la soglia rossa. Moltre frazioni sono state invase dall'acqua con la strada Porrettana inagibile in più punti per allagamenti specialmente tra Vergato e La Carbona. Nel Bolognese si sono registrati circa cento interventi dei vigili del fuoco a causa dell'ingrossamento dei fiumi che hanno raggiunto il massimo livello di allerta. A Savigno tre famiglie sono state evacuate a causa dell'esondazione del torrente Samoggia: a Bologna sono chiusi i sottopassi di Via Triumvirato in entrambe le direzioni e l'uscita 4bis della tangenziale in entrambe le direzioni.

L'allerta della Protezione Civile

Non miglioreranno tanto facilmente le condizioni meteo su gran parte del Centro-Nord nemmeno per la giornata odierna: la Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta arancione su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia,

Toscana e Veneto, allerta gialla per alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull'intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.