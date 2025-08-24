Nubifragio a Rimini, treno fatto evacuare. Il maltempo sferza la Romagna

Una grave ondata di maltempo si è abbattuta sulla Romagna alle prime ore del mattino. Il nubifragio ha interessato in particolare le province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena ed è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria sulla linea Rimini-Ferrara tra Rimini e Igea Marina. Sulla Ravenna-Rimini è stato chiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco perché a causa di un albero caduto sulla strada ferrata un treno che percorreva la linea è stato costretto a fermarsi con 23 persone a bordo che è stato necessario evacuare. In zona Rimini ci sono circa 80 interventi dei vigili del fuoco in corso, con squadre di emergenza al lavoro anche dal comando di Forlì-Cesena, fortunatamente per lo più si tratta di allagamenti e di rami caduti che non hanno causato danni alle persone.

Anche a Cesenatico si registrano problemi simili, con alberi caduti sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio. Si registrano anche allagamenti di sottopassi e garage interrati ma, anche in questo caso, non ci sono segnalazioni di persone coinvolte. Nella zona di Cervia e Milano Marittima ci sono danni alle spiagge a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la zona, dove le coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse. Il sindaco di Cervia, Mattia Missirol ha diramato un avviso a cittadini e turisti chiedendo " massima attenzione negli spostamenti " e rassicurando sul fatto che " è attivo il monitoraggio del territorio ".

All'aeroporto di, invece, all'alba sono stati fermati alcuni voli in partenza e in arrivo a causa di forti venti e grandine in quota. Nel corso della mattinata la situazione si sta normalizzando