“Mancava l’aria”, countdown in tilt, errori nella sicurezza: caos a Milano per l’accensione dell’albero

Disastro organizzativo a Milano durante l'accensione del grande albero di Natale comunale in piazza del Duomo. Ieri pomeriggio, come tradizionalmente avviene il giorno prima di Sant'Ambrogio, le luci hanno illuminato l'abete davanti a migliaia di persone. Quest'anno l'accensione coincideva anche all'inizio dei festeggiamenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina ma stando ai racconti di chi era presente, l'esperienza non è stata delle migliori. A partire dal countdown, dove in un attimo i secondi da 10 sono diventati 5.

Qualcosa è andato storto nella pianificazione, forse in piazza si sono presentate più persone di quante non fossero preventivate, ma il risultato è stato un caos durato oltre mezz'ora, durante il quale le persone si sono trovate bloccate in un ingorgo indistricabile, con vie di fuga impraticabili e flussi non organizzati. Fin dal mattino la città, complice anche il ponte dell'Immacolata, era gremita di gente e le vie attorno a piazza del Duomo erano piene di gente. Anche la galleria Vittorio Emanuele II, ben prima dell'accensione dell'albero, era impraticabile. Era impossibile camminare anche rasente ai lati della galleria talmente era tanta la gente che la attraversava. Questo perché nelle stesse ore era anche in corso l'allestimento del maxi-schermo per trasmettere la partita.

Per ovvie ragioni, nel pomeriggio a ridosso dell'accensione dell'albero, la situazione è inevitabilmente cambiata e la folla è aumentata ulteriormente. Molte persone si sono lamentate del fatto che " mancava l'aria " in mezzo alla folla e hanno denunciato " una situazione totalmente fuori controllo ". Sui social in tanti hanno parlato di una "situazione molto pericolosa", anche e soprattutto perché c'erano persone di ogni età, compresi bambini e anziani, che si sono trovati costretti nella folla.

Possibile non aver imparato niente da quanto successo in Piazza San Carlo a Torino?

", si chiede ancora qualcuno. E ora in tanti chiedono risposte, anche se per fortuna non si sono registrate criticità gravi e tutto si è svolto regolarmente, nonostante il disordine.