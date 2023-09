L'attore di Skam Gabriel Guevara arrestato per stupro: era a Venezia

È stato arrestato a Venezia il 22enne spagnolo Gabriel Guevara, giovane attore noto per aver recitato nel film Culpa mía (in Italia è uscito col titolo: “È colpa mia?”), trasposizione cinematografica basata sul romanzo pubblicato sulla piattaforma Wattpad da Mercedes Ron, ma soprattutto nella riproposizione spagnola della celebre serie tv italiana Skam. Stando a quanto si apprende, Guevara, figlio della celebrity francese divenuta famosa in Spagna Marlene Morreau, è accusato di violenza sessuale e su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale.

Il fermo a Venezia

Le autorità italiane hanno fatto sapere di aver fermato il giovane attore sabato 2 settembre al Lido. Sono stati gli agenti della polizia di Stato a riconoscerlo e a raggiungerlo, rendendo effettivo il mandato di cattura. Del caso si sa ancora poco. Il mandato di arresto internazionale nei confronti del 22enne sarebbe stato emesso su richiesta delle autorità francesi. La presunta violenza sessuale, infatti, sarebbe avvenuta in Francia.

Guevara, che ricopre il ruolo di protagonista nel film Culpa mía insieme alla giovane collega Nicole Wallace, è diventato un idolo per le ragazzine. L'attore era riuscito a emergere nello spettacolo anche grazie al suo ruolo in Skam Spagna, che ha accelerato il suo percorso verso la popolarità. Secondo quanto riferito da Tgcom24, il ragazzo sarebbe stato atteso al Lido Venezia per ricevere un premio "per il successo popolare ottenuto e una carriera ancora agli inizi ma potenzialmente folgorante".

Subito dopo aver saputo del mandato, tuttavia, il Filming Italy Best Movie Award 2023 ha fatto sapere di aver sospeso il premio in via cautelativa, "in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia che la giustizia che farà il suo corso".

La Biennale di Venezia ha inoltre fatto sapere in una nota che il giovane attore non era atteso, e la sua presenza a Venezia non aveva nulla a che fare con attività collegate all'80 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Le parole della madre