Matteo Messina Denaro, la compagna di Andrea Bonafede: "Tutti l'avremmo fatto al posto suo"

Nella piccola cittadina di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani e a soli sette chilometri da Castelvetrano, luogo di nascita del boss Matteo Messina Denaro, in molti conoscevano la sua reale identità e favoreggiavano la sua latitanza, permettendogli di muoversi liberamente nel territorio e di vivere una vita quanto più possibile normale.

Si faceva chiamare Andrea Bonafede, un’identità sottratta a un geometra che il boss conosce da quando era piccolo. L’uomo, forse terrorizzato da una possibile vendetta dell’ultimo padrino ha acconsentito per anni a dargli la propria carta d’identità, a comprargli una casa dove poter abitare e a facilitargli la dura vita da latitante. Chi invece giura di non aver mai saputo nulla sulla vicenda è l’ormai ex compagna di Andrea Bonafede, Rosa Leone, che dopo aver scoperto il favoreggiamento dell’uomo ha finito la deciso di mettere una pietra sopra la relazione, lunga ben 11 anni.

Non condanna l'ex compagno

La donna, intervistata dal Corriere della Sera, ancora scossa per l’accaduto, non condanna l’ex compagno. "Mi metto nei suoi panni: come faceva a dire di no a Matteo Messina Denaro? - si chiede la Leone - Credo che anch’io avrei fatto così se mi fosse capitato, anch’io per paura avrei ceduto a un boss di quel calibro la mia carta d’identità”.

"Lo amo ancora"

Il compagno - sostiene la donna - gli avrebbe sempre tenuto nascosto tutto, senza mai renderla partecipe del suo crimine. Una bugia che è costata all’uomo l’affetto della sua fidanzata, nonostante lei non nasconda di amarlo ancora. "Mi è esplosa una bomba in casa - ha detto Rosa Leone al Corriere della Sera - io non mi ero accorta di nulla, Andrea mi ha nascosto tutto. La nostra vita è distrutta, è tutto finito. Anche se io l’amo ancora tantissimo”.

La frase shock della donna

Il signor Bonafede ha poi provato a far comprendere le proprie scelte alla donna, che ai microfoni del Corriere della Sera conclude con una frase qualunquista che ha scatenato molte polemiche: “Tutti secondo me al suo posto l’avremmo fatto” .

Secondo il racconto dell’ex fidanzata di Bonafede “Iddu” (Lui, rivolto a Matteo Messina Denaro) si sarebbe presentato dal geometra chiedendogli di prestargli la sua identità.

Alla donna è stato sequestrato il telefonino dalle forze dell’ordine, probabilmente nei prossimi giorni sarà interrogata anche lei. La signora Leone descrive l’ex compagno come un uomo buono, gentile con tutti e un gran lavoratore, che si è riuscito ad accaparrare anche le simpatie dei due figli della donna, che ormai lo consideravano il loro papà.