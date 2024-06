Maturità 2024, chi è Nicoletta Polla-Mattiot

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le tracce di testo argomentativo per la prima prova scritta della maturità 2024 figura il brano “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura tra ascolto e comunicazione” della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot. Riflettere sull'importanza del silenzio in un mondo sempre più dominato dal rumore e dalla comunicazione frenetica, il compito dei giovani maturandi, navigando tra arte e musira, tra poesia e natura. "Il silenzio è un importante strumento della comunicazione ed è tra i più grandi lussi dell'epoca contemporanea" , le parole della saggista a Lapresse: "Il silenzio non nega la comunicazione, ma è uno strumento per esaltarla non parliamo di 'silenzio assoluto', ma di un silenzio che si intercala alla parola e cattura l'attenzione in un mondo in cui siamo ipersollecitati. Serve a dare ritmo e a scansionare le parole" .

Chi è Nicoletta Polla-Mattiot

Nicoletta Polla-Mallot è docente del Dipartimento di Comunicazione, arti e media dello Iulm e vanta un’esperienza trentennale nel mondo del giornalismo tra periodici e quotidiani. Laureata in Retorica e tecniche di comunicazione a Lettere Antiche, ha iniziato a lavorare a La Stampa, poi La Repubblica e successivamente si è specializzata nella ideazione, progettazione e sviluppo di periodici, quali Grazia (come condirettore), PerMe (come direttore), Easy Shop (come coordinamento redazionale). Attualmente dirige la Divisione periodici lifestyle del Sole 24 Ore: How to Spend it (mensile), mentre dal 2018 al 2020 ha diretto anche il maschile IL.

Giornalismo ma non solo. Nicoletta Polla-Mattiot ha sviluppato un’intensa attività didattica e di ricerca sul linguaggio non verbale e il silenzio come strumento e tecnica di comunicazione. Nel 2005 ha aperto il sito ascoltareilsilenzio.org, mentre nel 2006 e 2007 è stata supervisore scientifico del Festival del silenzio di Vicenza e Treviso. Nel 2013 ha invece lanciato la prima Giornata nazionale contro il rumore.

Grande attenzione anche alle tematiche della creatività e dell’empowerment femminile, nonché agli eventi culturali, emblematica la fondazione insieme ad Anna Folli del Festival di letteratura e musica “Le corde dell'anima” di Cremona, di cui è stata, per tutte le cinque edizioni, responsabile letterario.