"Mi hanno aggredito dopo aver detto chi ho visto alla Bozzola". Le parole del fedele di Garlasco

Qualche settimana fa, un fedele di Garlasco ha rivelato in tv di aver visto in passato Andrea Sempio e altre persone che facevano parte della sua cerchia di amici al Santuario della Bozzola. Oggi, quell'uomo è tornato a Mattino 5 News per raccontare gli aggiornamenti, non piacevoli, della vicenda che lo vede coinvolto, rivelando di essere stato aggredito verbalmente. Di questo racconto è stato mostrato anche un video come testimonianza.

" Vengo alle Bozzole dal 1993 e in quegli anni mi è capitato di vedere Andrea Sempio con i capelli lunghi, più giovane, le gemelle Cappa e una volta ho visto anche Chiara, poi il fratello, Marco Poggi, nella compagnia, ma io non sono mai entrato nel merito, non mi sono mai intromesso, ma li avevo visto due o tre volte ", spiega l'uomo. Il Santuario è un luogo a cui gli abitanti di Garlasco sono molto legati, non è strano che anche i giovani lo frequentino, anche come ritrovo di aggregazione. " Sono stato sentito dai carabinieri di Vigevano, due volte: la prima cosa siamo andati io e mia moglie spontaneamente dopo un’aggressione verbale. Io non ho capito questa aggressione verbale, non penso di aver detto niente di male, ho detto solo di aver visto Sempio, le gemelle Cappa, Chiara e Marco, non so cosa ho detto di male sul Santuario ", prosegue il fedele.

Il 13 giugno, probabilmente spaventato da quanto subito, l'uomo ha preso carta e penna per scrivere al procuratore Fabio Napoleone, della procura di Pavia, che ha riaperto il caso. " Ho scelto quel giorno per la memoria del Santo di Padova, io sono molto fedele, adoro Gesù, la Madonna e i Santi, confido ciecamente nella giustizia terrena e divina, che possano fare luce sul mistero della povera Chiara, la cui anima non è ancora in pace ", ha detto ancor il fedele.

L'incidente probatorio riprenderà il prossimo 4 luglio e potrebbero già esserci i risultati delle prime analisi condotte sui reperti ripresi dagli investigatori, come le impronte o la spazzatura. Il coinvolgimento di un caso successivo legato al Santuario della Bozzola nel caso di Garlasco è stato spesso citato ma si tratta solo di suggestioni senza prove reali.